Wendy Red Velvet Lakukan Lemparan Pertama di Laga WBC 2026 Korea Selatan vs Ceko

Wendy Red Velvet Lakukan Lemparan Pertama di Laga WBC 2026.(Dok. Allkpop)

MAIN vocal Red Velvet, Wendy, sukses mencuri perhatian saat melakukan lemparan pertama seremonial (first pitch) dalam laga penyisihan Grup C World Baseball Classic (WBC) 2026 antara Korea Selatan melawan Republik Ceko di Tokyo Dome, Kamis (5/3). Kehadiran bintang K-pop tersebut diharapkan mampu membawa energi positif dan keberuntungan bagi tim asuhan pelatih Ryu Ji-hyun.

Tampil penuh percaya diri di panggung global, Wendy mengungkapkan rasa bangganya bisa terpilih sebagai pitcher pembuka dalam turnamen bisbol paling bergengsi di dunia tersebut.

"Saya benar-benar merasa terhormat dapat melakukan lemparan di panggung global," ujar Wendy sesaat sebelum pertandingan dimulai di hadapan ribuan penonton yang memadati Tokyo Dome.

Idol K-pop di World Baseball Classic 2026

Sorak sorai penggemar menggema saat Wendy melepaskan lemparan ke arah home plate. Kehadirannya menjadi bagian dari rangkaian promosi panitia WBC yang melibatkan sejumlah bintang K-pop sebagai pelempar seremonial.

Selain Wendy, panitia telah mengonfirmasi daftar idol lainnya yang akan berpartisipasi. Johnny dari NCT dijadwalkan menjadi pitcher pada laga melawan Taiwan (8/3), diikuti oleh Wooyoung ATEEZ pada pertandingan melawan Australia (9/3). Namun, untuk laga bertensi tinggi melawan Jepang pada 7 Maret, panitia masih merahasiakan identitas pelemparnya.

Misi Kebangkitan Timnas Bisbol Korea Selatan

Pertandingan melawan Republik Ceko merupakan langkah krusial bagi Korea Selatan untuk mengembalikan reputasi mereka di kancah internasional. Setelah sempat mencapai semifinal pada 2006 dan menjadi runner-up pada 2009, Korea Selatan justru gagal menembus perempat final dalam tiga edisi terakhir sejak 2013.

Di bawah arahan pelatih Ryu Ji-hyun, tim Korea Selatan wajib mengamankan posisi dua teratas di Grup C agar dapat melaju ke fase gugur yang akan berlangsung di Amerika Serikat. Dalam pertandingan hari ini, Korea Selatan mengandalkan pelempar utama So Hyeong-jun untuk meredam perlawanan Daniel Padýšak dari Republik Ceko.

Dukungan moral dari tokoh publik seperti Wendy diharapkan mampu menjadi tambahan motivasi bagi para pemain untuk mengakhiri tren negatif di turnamen WBC tahun ini. (Z-10)