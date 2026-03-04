YS Entertainment Pastikan BIGBANG Gelar Tur Dunia Tahun ini

produser eksekutif YG Entertainment, Yang Hyun-suk(Doc YG Entertainment)

YG Entertainment secara resmi mengumumkan bahwa grup K-pop legendaris BIGBANG akan meluncurkan tur global tahun ini untuk merayakan hari jadi debut mereka yang ke-20.

Tur ini akan menampilkan tiga anggota, yaitu G-Dragon, Taeyang, dan Daesung, sekaligus menandai kembalinya mereka ke panggung internasional setelah masa hiatus sejak perilisan lagu "Still Life" pada April 2022.

Pengumuman besar tersebut disampaikan langsung oleh pendiri sekaligus produser eksekutif YG Entertainment, Yang Hyun-suk, melalui sebuah video di YouTube resmi perusahaan pada Selasa (3/3).

Baca juga : Bersama Taeyang dan Daesung, G-Dragon Meluncurkan Single Baru Home Sweet Home

Ia mengonfirmasi bahwa grup tersebut telah sepakat untuk mengadakan rangkaian konser guna merayakan tonggak sejarah ini. Dalam video tersebut, Yang Hyun-suk menjelaskan alasan di balik antusiasme penggemar yang begitu besar.

“Saya pikir alasan orang merindukan BIGBANG dan menunggu konser mereka adalah karena mereka ingin melihat dan mendengar kembali banyak lagu hit yang telah dibawakan grup ini selama bertahun-tahun secara langsung di atas panggung,” ujar Yang Hyun-suk.

Ia menambahkan secara tegas, “Sederhananya, karena BIGBANG merayakan hari jadi ke-20 mereka tahun ini, kami telah sepakat untuk mengadakan konser dan meluncurkan tur global.”

Baca juga : G-Dragon akan Konser di Indonesia pada 26 Juli 2025

Yang Hyun-suk juga menyatakan keyakinannya bahwa proses persiapan akan berjalan lancar karena hubungan erat yang telah terjalin lama antara agensi dan para anggota. “YG Entertainment dan Big Bang telah bekerja sama secara erat dalam waktu yang lama, jadi saya tidak memperkirakan akan ada kesulitan besar,” tuturnya.

Konfirmasi mengenai perayaan ini sebenarnya sudah sempat disinggung oleh G-Dragon dalam sebuah acara penggemar di Seoul bulan lalu. Saat itu, ia mengungkapkan antusiasmenya terhadap rencana besar grup tersebut.

“Tahun ini, BIGBANG akan kembali bertepatan dengan peringatan 20 tahun debut kami,” kata G-Dragon. “Sebagai anggota, dan juga sebagai penggemar, saya sendiri sangat menantikannya, begitu juga dengan anggota lainnya.”

Sebagai pemanasan sebelum tur global dimulai, BIGBANG dijadwalkan untuk tampil di Coachella Valley Music and Arts Festival di California pada bulan April mendatang.

Meskipun mengawali karier sebagai grup dengan lima anggota sejak debut pada 2006, BIGBANG kini berlanjut sebagai trio setelah Seungri memutus kontraknya pada 2019 dan T.O.P meninggalkan grup pada 2023.

Sumber: The Korea Times, The Korea Herald