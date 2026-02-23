Jinseimocchatte!: Semangat Pantang Menyerah PIKOTARO untuk Anak-Anak Pejuang Kanker

Musisi Jepang Pikotaro berinteraksi dengan anak pejuang kanker(MI/HO)

MUSIK sering kali menjadi medium paling ampuh untuk menyalurkan harapan. Hal inilah yang mendasari komedian dan musisi PIKOTARO dalam merilis lagu terbarunya yang bertajuk Jinseimocchatte! (yang berarti "Live Life to the Fullest!" atau "Jalani Hidup Sepenuhnya!").

Lagu ini merupakan bagian dari proyek besar perayaan 10 tahun kariernya, yakni Tottemo Release 80.8 volume ke-7.

Lagu ini bukan sekadar karya musik biasa. PIKOTARO, yang telah menjadi pendukung setia proyek amal kanker anak LIVE EMPOWER CHILDREN (LEC) sejak 2020, mengaku bahwa inspirasi lagu ini lahir langsung dari interaksinya dengan anak-anak pejuang kanker.

Melalui berbagai pertemuan, video, dan pesan yang ia terima, ia menangkap semangat luar biasa dari anak-anak tersebut untuk tetap bersinar di tengah kondisi yang sangat menantang.

"Bertemu dengan anak perjuang kanker dan melihat keajaiban, naik turun, kemenangan dan perjuangan mereka, saya ingin membawa suara mereka dalam lagu. Jadi saya membuat lagu ini dengan sepenuh hati saya," ujar PIKOTARO.

"Kata-kata yang paling penting bagi saya adalah, 'Hidup sudah seharusnya dinikmati'. Saya memutuskan, mari kita pergi dan menikamti hiup," lanjutnya.

Dalam musik videonya, PIKOTARO menyajikan perpaduan antara gaya khasnya yang ceria dan penuh warna dengan pesan moral yang kuat mengenai ketangguhan. Ia ingin mengajak pendengar untuk tidak menyerah pada keadaan, tertawa, dan merayakan hidup selayaknya anak-anak inspiratif yang ia temui.

Selain lagu utama tersebut, Tottemo Release 80.8 (07) juga menghadirkan babak kedua dari seri populer Prefecture Songs.

Kali ini, PIKOTARO menyoroti keunikan wilayah Kyushu–Okinawa dengan merilis lagu-lagu khusus yang merayakan daerah Fukuoka, Saga, Miyazaki, Kumamoto, Nagasaki, Oita, Kagoshima, dan Okinawa.

Melalui rilis kali ini, PIKOTARO sekali lagi membuktikan bahwa kreativitasnya mampu melampaui sekadar hiburan. Dengan mengubah inspirasi dari perjuangan anak-anak menjadi sebuah selebrasi, ia mengajak seluruh pendengarnya untuk lebih menghargai setiap detik dalam hidup. (Z-1)