Hee-seung Putuskan Keluar dari ENHYPEN, Bagaimana Ini Memengaruhi ENHYPEN dan Penggemar?

Para personel ENHYPEN.(X/@ENHYPEN)

KABAR mengejutkan hadir dari dunia K-pop. Pada Selasa (10/03), Hee-seung mengumumkan kepergian dirinya dari grup ENHYPEN untuk mengejar karier solo. Kabar ini memicu gelombang kejutan tidak hanya dari para penggemar ENHYPEN, ENGENE, tetapi juga dari para penikmat K-pop lainnya.

BELIFT Lab selaku anak perusahaan dari HYBE Labels yang mengelola ENHYPEN secara resmi mengumumkan bahwa Hee-seung meninggalkan grup beranggotakan tujuh orang itu, tetapi tetap bersama di dalam perusahaan untuk mengejar karier solo.

Dalam unggahan resmi akun media sosial ENHYPEN, BELIFT Lab menyampaikan rasa terima kasih kepada ENGENE atas dukungan yang diberikan untuk ENHYPEN. Anak perusahaan tersebut turut menjelaskan informasi mengenai masa depan ENHYPEN.

“Melalui diskusi mendalam dengan masing-masing anggota tentang masa depan yang mereka bayangkan dan arah tim. Hee-seung memiliki visi musiknya sendiri yang berbeda dan kami telah memutuskan untuk menghormatinya,” tulis BELIFT Lab pada akun X @ENHYPEN (10/03).

Postingan tersebut juga menjelaskan bahwa ENHYPEN akan melanjutkan aktivitas resmi selanjutnya sebagai grup beranggotakan enam orang dan berharap bahwa para penggemar dapat memahami keputusan yang dibuat.

“Kami memohon cinta dan dukungan ENGENE untuk ENHYPEN dan Hee-seung saat mereka memulai babak baru perjalanan mereka,” pungkas BELIFT Lab dalam akhir pernyataan mereka.

Hee-seung Ucapkan Perpisahan untuk ENGENE

Pascaberita tersebut dikonfirmasi langsung oleh BELIFT Lab, Hee-seung turut menyampaikan salam perpisahan kepada ENGENE melalui unggahan di aplikasi Weverse.

Dalam unggahan tersebut, Hee-seung menyampaikan rasa terima kasih kepada para anggota ENHYPEN dan ENGENE.

“Saya rasa saya mampu mewujudkan mimpi yang terasa tak terjangkau berkat banyaknya emosi yang dibagikan oleh anggota saya dan ENGENE yang secara konsisten mengisi kekosongan tersebut,” tulis Hee-seung dalam suratnya (10/03).

Hee-seung juga membagikan bahwa momen-momen selama bergabung sebagai anggota ENHYPEN menjadi momen yang indah untuknya dan tidak pernah ia lupakan.

Dalam surat tersebut, Hee-seung menjelaskan bahwa ia telah membagikan karya solo kepada pihak BELIFT Lab dan hasil diskusi membawa Hee-seung pada keputusan untuk berkarier solo.

“Ada banyak hal yang ingin saya tunjukan, tetapi saya tidak ingin hanya memprioritaskan keinginan pribadi saya dalam tim. Saya akan mempersiapkan diri dengan keras agar dapat bertemu semua orang sesegera mungkin,” ungkap Hee-seung.

Hee-seung juga mengungkapkan penyesalan karena menyebabkan kekhawatiran bagi para penggemar.

“ENGENE, terima kasih dan aku mencintaimu,” tulis Hee-seung di akhir suratnya.

Apa Arti Ini untuk Masa Depan ENHYPEN?

Kepergian Hee-seung dari ENHYPEN mengejutkan banyak penggemar dan memicu diskusi panas di media sosial, seperti X dan Weverse.

Beberapa diantara penggemar bahkan mengorganisir kampanye daring untuk menuntut kejelasan lebih lanjut terkait keputusan Hee-seung tersebut. Tercatat semenjak 11 Maret, lebih dari 700 ribu orang telah menandatangani petisi di Change.org yang mendesak BELIFT Lab dan HYBE untuk mempertimbangkan kembali keputusan tersebut.

Di mata para penggemar, keputusan ini dinilai tidak masuk akal karena Hee-seung masih bisa menjalankan karier solonya dengan tetap bergabung bersama ENHYPEN.

“Banyak artis lain di bawah naungan perusahaan ini telah mengejar karier solo sambil tetap menjadi bagian dari sebuah grup, mengapa hal ini tidak mungkin bagi Hee-seung?” tulis salah satu penggemar di Instagram.

Tidak hanya itu, kecurigaan mengenai peran perusahaan juga timbul diantara para penggemar. Kurangnya penjelasan rinci terkait keputusan keluarnya Hee-seung dari ENHYPEN memicu spekulasi bahwa penyanyi tersebut mungkin ditekan untuk pergi.

Di sisi lain, keluarnya Hee-seung juga akan berdampak bagi grup ENHYPEN itu sendiri. Beberapa bulan mendatang, grup yang kini beranggotakan enam orang akan diuji dengan struktur barunya dan seberapa baik mereka dapat mempertahankan momentum grup tersebut.

Tentunya, para penggemar masih berharap agar baik Hee-seung maupun ENHYPEN dapat melangkah maju bersama. (The Korea Times, X/@ENHYPEN, X/@enhypenweverse/P-3)