Heeseung Resmi Keluar dari ENHYPEN, Ini Daftar 6 Member yang Tersisa!

Resmi! Heeseung keluar dari ENHYPEN per 10 Maret 2026(Instagram)

Dunia hiburan K-pop dikejutkan dengan pengumuman resmi dari agensi BELIFT LAB pada Selasa (10/3). Heeseung, salah satu anggota kunci ENHYPEN, dinyatakan resmi meninggalkan grup untuk mengejar karier sebagai solois.

Berdasarkan keterangan resmi agensi, keputusan ini merupakan hasil diskusi panjang antara manajemen dan seluruh anggota grup. Heeseung memilih untuk fokus pada visi musikal pribadinya yang dianggap lebih cocok dikembangkan melalui jalur solo.

Meskipun tidak lagi menjadi bagian dari grup, Heeseung tetap dikontrak oleh BELIFT LAB dan sedang dalam tahap persiapan album solo terbarunya.

Baca juga : Profil Lengkap Heeseung, Idol yang Putuskan Keluar dari ENHYPEN

"Kami memutuskan untuk menghormati keinginan Heeseung untuk mengejar jalur musik yang berbeda secara independen. Kami meminta dukungan berkelanjutan dari ENGENE baik untuk ENHYPEN maupun langkah baru Heeseung," ungkap Agensi BELIFT LAB.

Daftar Member ENHYPEN (Formasi 6 Orang)

Pasca kepergian Heeseung, ENHYPEN dipastikan akan terus melanjutkan aktivitasnya di industri musik dengan formasi enam orang anggota. Berikut adalah daftar member yang tersisa:

No Nama Member Posisi Utama 1 Jungwon Leader 2 Jay Main Rapper/Vocalist 3 Jake Vocalist/Rapper 4 Sunghoon Vocalist/Visual 5 Sunoo Vocalist 6 Ni-ki Main Dancer/Maknae

Kabar ini cukup mengejutkan para penggemar (ENGENE), mengingat ENHYPEN baru saja merayakan kesuksesan album terbaru mereka, The Sin: Vanish, pada Januari 2026 lalu. Heeseung sendiri telah menulis surat perpisahan yang menyentuh, menegaskan bahwa kenangan selama enam tahun bersama ENHYPEN akan selalu menjadi bagian terindah dalam hidupnya.