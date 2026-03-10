Heeseung Tinggalkan ENHYPEN, BELIFT LAB Sebut Perbedaan Visi Musik

Heeseung Tinggalkan ENHYPEN.(Dok. Soompi)

KABAR mengejutkan datang dari dunia K-pop. Member tertua grup ENHYPEN, Heeseung, secara resmi dinyatakan keluar dari grup yang telah membesarkan namanya selama enam tahun terakhir. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh agensi BELIFT LAB pada Selasa (6/2).

Dalam pernyataan resminya melalui media sosial, BELIFT LAB mengungkapkan bahwa keputusan ini diambil setelah diskusi mendalam mengenai visi masa depan masing-masing member.

Pihak agensi menyebut bahwa Heeseung memiliki visi musikalitas yang berbeda sehingga mereka memutuskan untuk menghormati keputusan artis berusia 24 tahun tersebut.

Fokus Jadi Solois

Meskipun tidak lagi menjadi bagian dari septet tersebut, Heeseung dipastikan tetap berada di bawah naungan BELIFT LAB. Ia akan memulai perjalanannya sebagai penyanyi solo dan tengah mempersiapkan album debutnya.

"Kami memahami berita ini sulit untuk diproses dan mungkin diterima dengan reaksi beragam oleh para penggemar (Engene)," tulis perwakilan agensi dalam keterangan resminya.

Pihak manajemen menegaskan bahwa panggilan tersebut diambil setelah melakukan "pertimbangan ekstensif" guna memastikan masa depan terbaik bagi Heeseung maupun grup secara keseluruhan.

ENHYPEN Berlanjut dengan Enam Member

Dengan hengkangnya Heeseung, ENHYPEN akan melanjutkan aktivitas mereka sebagai grup dengan enam anggota: Jay, Jake, Sunghoon, Sunoo, Jungwon, dan Ni-ki. Kabar ini tergolong sangat mendadak mengingat ENHYPEN baru saja merilis mini album ketujuh mereka, THE SIN : VANISH, pada 16 Januari 2026.

Album tersebut sukses besar dengan penjualan 1,65 juta kopi di hari pertama dan menduduki posisi kedua di Billboard 200. Kepergian Heeseung juga terjadi tepat di tengah periode diskusi pembaruan kontrak grup yang telah berjalan sejak debut mereka pada 30 November 2020 lalu.

Hingga saat ini, para penggemar di media sosial masih mengekspresikan rasa terkejut mereka, mengingat peran sentral Heeseung sebagai salah satu vokalis utama dan member tertua di dalam grup asuhan Jungwon tersebut. (PinkVilla/Z-10)