Surat Terbuka Heeseung usai Keluar dari ENHYPEN: Janji Kembali dengan Versi Lebih Baik

Surat Terbuka Heeseung usai Keluar dari ENHYPEN(Dok. Soompi)

KABAR mengejutkan datang dari industri hiburan Korea Selatan. Heeseung secara resmi dinyatakan hengkang dari boygroup ENHYPEN. Keputusan besar ini diumumkan oleh agensi BELIFT LAB pada hari ini, Selasa (10/3), yang sekaligus menandai babak baru bagi karier sang idola maupun grup tersebut.

Alasan di Balik Perpisahan: Perbedaan Visi Musik

Dalam pernyataan resminya, BELIFT LAB menjelaskan bahwa keputusan ini tidak diambil secara instan. Agensi telah melakukan diskusi mendalam mengenai arah masa depan ENHYPEN bersama seluruh anggota.

Hasilnya, ditemukan bahwa Heeseung memiliki visi bermusik yang berbeda yang ingin ia eksplorasi secara mandiri.

"Menjadi jelas bahwa Heeseung memiliki visi musiknya sendiri yang berbeda dan kami telah memutuskan untuk menghormatinya. Oleh karena itu, Heeseung akan berpisah dengan ENHYPEN, dan ENHYPEN akan melanjutkan aktivitas selanjutnya sebagai grup beranggotakan enam orang," tulis pihak BELIFT LAB.

Meski tidak lagi menjadi bagian dari grup, Heeseung tetap akan berkarier di bawah manajemen BELIFT LAB sebagai artis solo dan tengah mempersiapkan album perdananya.

Surat Heeseung untuk ENGENE: "Saya Ingin Kembali dengan Versi Lebih Baik"

Menyusul pengumuman agensi, Heeseung menuliskan surat terbuka yang emosional untuk para penggemarnya, ENGENE. Ia merefleksikan perjalanan enam tahunnya yang penuh kenangan dan menjelaskan alasannya mengambil langkah berani ini.

Isi Lengkap Surat Heeseung:

Halo, ini Heeseung.

Pertama-tama, saya tahu banyak ENGENE pasti sangat terkejut mendengar berita ini, dan saya membayangkan banyak dari Anda memiliki pertanyaan karena berita yang tiba-tiba ini. Itulah mengapa saya ingin berbicara langsung kepada ENGENE.

Enam tahun yang telah saya lalui dipenuhi dengan momen-momen yang begitu luar biasa dan berharga sehingga sulit untuk sepenuhnya mengungkapkannya dengan kata-kata. Terima kasih kepada para anggota yang telah berbagi banyak emosi dengan saya dan kepada kalian semua di ENGENE yang selalu mengisi setiap kekosongan dengan dukungan kalian, saya mampu melangkah selangkah demi selangkah menuju mimpi yang dulunya terasa mustahil untuk diraih.

Momen-momen itu akan tetap menjadi beberapa momen terindah dalam hidup saya. Saya tidak akan pernah melupakan momen-momen itu, dan saya ingin terus menjadi seseorang yang mendukung ENHYPEN lebih dari siapa pun.

Saat saya membagikan hasil pekerjaan yang telah saya lakukan dengan perusahaan, kami menghabiskan waktu lama berdiskusi dengan banyak orang tentang cara terbaik untuk mempresentasikannya. Setelah memikirkannya dengan matang untuk waktu yang lama, saya membuat keputusan besar untuk mengikuti arahan yang disarankan perusahaan agar saya dapat kembali ke ENGENE dengan versi diri saya yang lebih baik.

Seperti yang kalian semua ketahui, saya terus mengerjakan proyek-proyek saya sendiri dan menghabiskan banyak waktu berharap suatu hari nanti saya dapat menunjukkannya kepada kalian. Ada begitu banyak hal yang ingin saya bagikan, tetapi saya juga tidak ingin hanya memaksakan keinginan saya sendiri di dalam tim.

Saya sangat menyadari kekhawatiran Anda dan banyak hal yang telah dikatakan. Saya bekerja keras untuk mempersiapkan diri agar dapat bertemu Anda lagi sesegera mungkin. Keinginan saya untuk kembali dan menyapa Anda dengan versi diri saya yang lebih baik benar-benar tulus.

Karena ENGENE selalu memberikan cinta dan dukungan tanpa batas kepada seseorang seperti saya yang masih perlu banyak berkembang, saya juga merasa sangat menyesal mengetahui betapa terkejut dan khawatirnya Anda. Tetapi saya percaya perasaan itu berasal dari perhatian dan minat yang telah Anda tunjukkan kepada saya.

Saya akan terus maju dengan cinta besar yang telah Anda berikan kepada saya terukir di hati saya.

ENGENE! Terima kasih, dan aku mencintaimu.

Kini, perhatian industri tertuju pada bagaimana transformasi ENHYPEN dengan enam anggota dan seperti apa warna musik yang akan dihadirkan Heeseung dalam debut solonya mendatang.