571 Ribu ENGENE Tolak Heeseung Tinggalkan ENHYPEN lewat Petisi, Fans Mengamuk!

Headline
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
Dunia K-Pop diguncang dengan kabar mengejutkan dari salah satu member kunci ENHYPEN, Heeseung. Setelah agensi Belift Lab mengumumkan pengunduran diri Heeseung untuk fokus pada karier solo pada 10 Maret 2026, gelombang penolakan dari penggemar global (ENGENE) langsung meledak.
Hingga Rabu (11/3), sebuah petisi di laman Change.org bertajuk “Allow Heeseung to Pursue Solo Activities Without Leaving ENHYPEN” telah ditandatangani oleh lebih dari 571.604 orang. Angka ini terus meroket hanya dalam waktu singkat setelah pengumuman resmi agensi.
Dalam pernyataan petisinya, para penggemar menyatakan bahwa mereka sangat mendukung pertumbuhan artistik Heeseung sebagai penyanyi solo.
Namun, mereka tidak menerima jika karier solo tersebut harus dibayar dengan keluarnya Heeseung dari grup yang telah membesarkannya selama lebih dari lima tahun.
"Heeseung adalah bagian esensial dari identitas ENHYPEN sebagai vokalis, performer, dan pendukung kuat dalam tim. Kehadirannya berkontribusi signifikan terhadap warna musik dan kerja sama tim," tulis petisi tersebut.
Fans juga membandingkan kebijakan ini dengan grup-grup lain di bawah naungan HYBE maupun label lain yang tetap bisa menjalankan aktivitas grup dan solo secara beriringan (paralel).
Menurut ENGENE, tidak ada alasan mendesak bagi Heeseung untuk meninggalkan grup hanya demi merilis album solo.
Tiga Tuntutan Utama ENGENE kepada Belift Lab & HYBE:
Heeseung memulai debutnya bersama ENHYPEN pada November 2020 setelah melalui ajang kompetisi I-LAND. Selama lima tahun terakhir, ia dikenal sebagai salah satu 'Ace' atau anggota serba bisa yang menjadi pilar vokal grup.
Hingga saat ini, pihak Belift Lab belum memberikan komentar tambahan terkait petisi yang telah ditandatangani lebih dari setengah juta orang tersebut. ENGENE di seluruh dunia terus menggaungkan tagar dukungan di media sosial agar agensi mempertimbangkan kembali keputusan yang dianggap merugikan masa depan grup tersebut.
Kekuatan ENHYPEN dinilai terletak pada kebersamaan tujuh anggotanya. Perpisahan Heeseung dikhawatirkan akan mengubah dinamika dan ikatan yang telah dibangun kuat bersama para penggemar selama bertahun-tahun. (Z-10)
Dalam unggahan tersebut, Hee-seung menyampaikan rasa terima kasih kepada para anggota ENHYPEN dan ENGENE.
Heeseung resmi hengkang dari ENHYPEN per 10 Maret 2026. Simak alasan agensi BELIFT LAB dan isi surat lengkap Heeseung mengenai karier solonya.
Resmi! Heeseung keluar dari ENHYPEN per 10 Maret 2026. Simak alasan agensi BELIFT LAB dan daftar 6 member ENHYPEN yang tersisa di sini.
Dengan jadwal pelaksanaan yang dijadwalkan pada awal November, siswa hanya punya waktu sekitar 3,5 bulan atau 112 hari untuk mempersiapkan diri.
Sebuah petisi satirikal untuk menggalang dana satu triliun dolar agar Denmark dapat membeli California dari Donald Trump mendapatkan lebih dari 200.000 tanda tangan.
Gracie Abrams menanggapi sebuah petisi yang meminta agar Dora Jarkowski, yang dikenal dengan nama panggung Jar, diganti sebagai aksi pembuka dalam tur Eropa dan U.K.
Ada tujuh petisi yang beredar menuntut pencopotan Gus Miftah dari jabatan utusan khusus presiden.
LEBIH dari seratus ribu orang menandatangani petisi untuk mencopot Gus Miftah sebagai Utusan Khusus Presiden Prabowo Subianto.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved