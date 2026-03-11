571 Ribu ENGENE Tolak Heeseung Tinggalkan ENHYPEN lewat Petisi, Fans Mengamuk!

ENGENE Tolak Heeseung Tinggalkan ENHYPEN lewat Petisi(Dok. X)

Dunia K-Pop diguncang dengan kabar mengejutkan dari salah satu member kunci ENHYPEN, Heeseung. Setelah agensi Belift Lab mengumumkan pengunduran diri Heeseung untuk fokus pada karier solo pada 10 Maret 2026, gelombang penolakan dari penggemar global (ENGENE) langsung meledak.

Hingga Rabu (11/3), sebuah petisi di laman Change.org bertajuk “Allow Heeseung to Pursue Solo Activities Without Leaving ENHYPEN” telah ditandatangani oleh lebih dari 571.604 orang. Angka ini terus meroket hanya dalam waktu singkat setelah pengumuman resmi agensi.

Tuntutan Fans: Solo Karier Tanpa Hengkang

Dalam pernyataan petisinya, para penggemar menyatakan bahwa mereka sangat mendukung pertumbuhan artistik Heeseung sebagai penyanyi solo.

Namun, mereka tidak menerima jika karier solo tersebut harus dibayar dengan keluarnya Heeseung dari grup yang telah membesarkannya selama lebih dari lima tahun.

"Heeseung adalah bagian esensial dari identitas ENHYPEN sebagai vokalis, performer, dan pendukung kuat dalam tim. Kehadirannya berkontribusi signifikan terhadap warna musik dan kerja sama tim," tulis petisi tersebut.

Fans juga membandingkan kebijakan ini dengan grup-grup lain di bawah naungan HYBE maupun label lain yang tetap bisa menjalankan aktivitas grup dan solo secara beriringan (paralel).

Menurut ENGENE, tidak ada alasan mendesak bagi Heeseung untuk meninggalkan grup hanya demi merilis album solo.

Tiga Tuntutan Utama ENGENE kepada Belift Lab & HYBE:

Izinkan Heeseung merilis album solo sambil tetap menjadi anggota ENHYPEN.

Dukung aktivitas paralel grup dan solo, sesuai tren industri K-Pop saat ini.

Lindungi integritas ENHYPEN sebagai grup dengan formasi lengkap (7 member).

Perjalanan Heeseung di ENHYPEN

Heeseung memulai debutnya bersama ENHYPEN pada November 2020 setelah melalui ajang kompetisi I-LAND. Selama lima tahun terakhir, ia dikenal sebagai salah satu 'Ace' atau anggota serba bisa yang menjadi pilar vokal grup.

Hingga saat ini, pihak Belift Lab belum memberikan komentar tambahan terkait petisi yang telah ditandatangani lebih dari setengah juta orang tersebut. ENGENE di seluruh dunia terus menggaungkan tagar dukungan di media sosial agar agensi mempertimbangkan kembali keputusan yang dianggap merugikan masa depan grup tersebut.

Kekuatan ENHYPEN dinilai terletak pada kebersamaan tujuh anggotanya. Perpisahan Heeseung dikhawatirkan akan mengubah dinamika dan ikatan yang telah dibangun kuat bersama para penggemar selama bertahun-tahun. (Z-10)