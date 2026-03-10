EJAE Raih 2,1 Miliar Streaming di AS, Jadi Artis K-Pop Paling Banyak Diputar

EAJE menjadi artis K-Pop yang lagunya paling banyak diputar di AS sepanjang 2025. Total sekitar 2,1 miliar streaming on-demand.(Hollywood Reporter)

PENYANYI dan penulis lagu Korea-Amerika EJAE mencatat pencapaian besar di pasar musik Amerika Serikat. Ia dinobatkan sebagai artis K-Pop paling banyak diputar di AS sepanjang 2025 dengan total sekitar 2,1 miliar streaming on-demand.

Data tersebut berasal dari laporan perusahaan analisis industri musik Luminate yang melacak konsumsi musik digital di berbagai platform streaming. Angka 2,1 miliar itu mencakup pemutaran audio dan video yang dipilih langsung oleh pengguna, seperti di Spotify, Apple Music, maupun YouTube.

Dilansir dari Korea JoongAng Daily, capaian ini membuat EJAE berada di puncak daftar artis K-Pop paling banyak diputar di Amerika. Namanya melampaui sejumlah nama besar yang selama ini mendominasi pasar global.

Pencapaian tersebut juga menunjukkan pasar K-Pop di Amerika tidak lagi hanya dikuasai grup idol besar, tetapi juga oleh musisi yang bekerja di balik layar industri musik.

Dampak Besar dari Proyek Film Netflix

Lonjakan popularitas EJAE tidak datang tiba-tiba. Salah satu faktor utama adalah keterlibatannya dalam soundtrack film animasi Netflix KPop Demon Hunters.

Dalam proyek tersebut, EJAE menjadi penyanyi utama untuk karakter Rumi sekaligus ikut menulis beberapa lagu dalam soundtrack film. Lagu-lagu dari film ini mendapat respons kuat dari pendengar global dan ramai diputar di berbagai platform streaming.

Soundtrack film ini bahkan melahirkan grup fiksi bernama Huntr/X yang juga mencatat angka streaming besar di Amerika. Grup tersebut menempati posisi kedua dalam daftar streaming K-Pop di AS dengan sekitar 1,8 miliar pemutaran.

Fenomena ini menunjukkan bagaimana proyek lintas industri, seperti film dan musik, dapat memperluas jangkauan artis K-Pop ke pasar internasional.

Mengungguli Nama Besar K-Pop

Dalam daftar artis K-Pop paling banyak diputar di Amerika Serikat versi Luminate, EJAE berhasil mengungguli sejumlah grup ternama.

Beberapa nama yang masuk dalam daftar tersebut antara lain Stray Kids dengan sekitar 1,2 miliar streaming, serta BTS yang mencatat sekitar 892 juta streaming di Amerika sepanjang tahun yang sama.

Menariknya, sebagian besar artis yang masuk dalam 10 besar memiliki keterkaitan dengan proyek soundtrack film KPop Demon Hunters. Hal ini menandakan bahwa proyek tersebut memberi dampak signifikan terhadap konsumsi musik K-Pop di pasar Barat.

Dengan pencapaian ini, EJAE tidak hanya memperkuat posisinya sebagai penulis lagu di industri K-Pop, tetapi juga menunjukkan bahwa musisi di balik layar pun bisa menjadi pusat perhatian global ketika karya mereka menemukan momentum yang tepat. (Korea JoongAng Daily/Z-2)