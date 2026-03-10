Nostalgia K-Pop Lintas Era, WeTV Resmi Luncurkan Reply High School SMTR 25

Headline
PLATFORM streaming WeTV Indonesia resmi memulai penayangan perdana variety show terbaru mereka, Reply High School SMTR 25.
Mengusung tajuk Into the New World, program ini menawarkan konsep kompetisi yang unik dengan membawa para trainee menyelami atmosfer sekolah dalam tiga dekade ikonik: era 1990-an, 2000-an, dan 2010-an.
Episode pembuka ini tidak hanya menampilkan persaingan bakat, tetapi juga menyoroti proses pembelajaran, pengembangan karakter, hingga sisi emosional para trainee dalam perjalanan mereka menuju panggung idola profesional.
Kesegaran format acara terlihat jelas saat setiap kelompok ditantang membawakan lagu-lagu legendaris yang mewakili identitas era masing-masing.
Panggung pertama dibuka oleh A.U.I Class (Class '90) yang beranggotakan Nicholas, Kassho, Justin, Hyunjun, dan Woolin.
Kelompok ini sukses menghidupkan kembali nuansa klasik 90-an. Hyunjun mencuri perhatian lewat vokal kuat dalam lagu In Summer milik Deux, sementara Nicholas tampil solid dengan rap dari lagu Tell Me milik Jinusean.
Penampilan mereka diperkuat oleh koreografi khas Seo Taiji and Boys serta Untitle yang dibawakan Justin dan Kassho, sebelum ditutup dengan aksi lembut dari sang maknae, Woolin.
Atmosfer milenium kemudian dihadirkan oleh Five Boys Over Flowers (Class '00).
Kelompok yang terdiri dari Hanbi, Songha, Kachin, Sadaharu, dan Tata ini membangkitkan memori lewat lagu-lagu hits dari SHINee, Se7en, hingga Atlantis Princess milik BoA.
Penampilan mereka memadukan kesan menggemaskan dari Sadaharu dengan rap berkarisma dari Hanbi yang membawakan lagu milik 1TYM.
Terakhir, Wonha~Janni (Class '10) yang digawangi Daniel, Haruta, Hamin, Charlie, dan Jaewon, menunjukkan dominasi tren K-Pop modern. Mereka tampil impresif membawakan karya dari BTS, Pentagon, NCT U, hingga f(x). Jaewon menutup sesi ini dengan kualitas vokal emosional melalui lagu Beautiful dari Crush.
Selain unjuk kebolehan di atas panggung, para trainee langsung dihadapkan pada tantangan fisik dan logika melalui misi Environmental Beautification.
Dalam misi ini, mereka harus mengidentifikasi benda-benda yang tidak sesuai dengan latar waktu era masing-masing. A.U.I Class berhasil memimpin klasemen sementara sebagai juara pertama dengan raihan 50 poin, disusul Wonha~Janni Class (30 poin) dan Five Boys Over Flowers Class (10 poin).
Ketegangan kompetisi sempat mencair saat para peserta memasuki asrama dan menikmati makan siang bertema era, mulai dari konsep bekal sekolah lawas hingga kafetaria modern.
Namun, keseruan kembali memuncak saat pembagian kamar dilakukan melalui permainan klasik Red Light, Green Light.
Episode perdana ini ditutup dengan simbol kebersamaan berupa pembagian piyama personal bagi ke-15 trainee. Reply High School SMTR 25 dijadwalkan tayang secara rutin setiap Jumat pukul 20.00 WIB eksklusif di aplikasi WeTV. (Z-1)
