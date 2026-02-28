Babak Baru Dimulai: One Piece Segera Masuki Elbaph Arc di Crunchyroll pada April 2026

One Piece(Crunchyroll)

KABAR gembira bagi para penggemar setia One Piece di seluruh dunia, khususnya di wilayah Asia Tenggara. Toei Animation bersama platform streaming Crunchyroll secara resmi mengumumkan kembalinya serial legendaris ini dengan babak baru yang sangat dinantikan, yakni Elbaph Arc. Petualangan terbaru kru Bajak Laut Topi Jerami ini dijadwalkan tayang secara serentak mulai 5 April 2026.

Kembalinya One Piece musim semi ini menandai transisi besar dalam narasi anime garapan Eiichiro Oda tersebut.

Setelah berhasil meloloskan diri dari ketegangan di Pulau Masa Depan, Egghead, Luffy dan kawan-kawan kini menetapkan arah menuju tujuan legendaris mereka selanjutnya.

Bersama dengan bantuan dari Bajak Laut Prajurit Raksasa yang perkasa, mereka akhirnya berhasil mencapai Elbaph, sebuah tempat yang dikenal sebagai Negeri Para Raksasa.

Dalam keterangan resminya, babak Elbaph ini menjanjikan pertemuan-pertemuan baru yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Tidak hanya itu, para penggemar juga akan disuguhkan dengan momen reuni yang telah lama dinantikan oleh para karakter di dalamnya.

Semua konflik dan petualangan ini tetap berpusat pada misi utama mereka: mengejar harta karun terhebat di dunia, One Piece.

Penuntasan Egghead Arc dan Ketersediaan Wilayah

Sebelum memasuki gerbang Elbaph, Crunchyroll juga memberikan kepastian bagi penonton yang mengikuti versi sulih suara (dubbing).

Diumumkan bahwa batch terakhir untuk dubbing bahasa Inggris dari Egghead Arc (mencakup episode 1144 hingga 1155) akan dirilis pada 24 Maret 2026.

Dengan perilisan ini, seluruh rangkaian cerita di Pulau Egghead akan tersedia secara lengkap dalam versi dubbing bahasa Inggris di platform tersebut.

Akses penayangan ini dipastikan menjangkau wilayah yang sangat luas. Selain Amerika Serikat (AS), Kanada, Australia, dan Selandia Baru, layanan streaming ini juga tersedia untuk penggemar di Afrika Selatan, India, Amerika Latin, hingga Asia Tenggara.

Di Asia Tenggara sendiri, Indonesia masuk ke dalam daftar negara yang akan mendapatkan akses penayangan secara serentak bersama Thailand, Singapura, dan Filipina.

Pengumuman ini mempertegas posisi One Piece sebagai salah satu fenomena budaya global yang terus berlanjut di bawah naungan Toei Animation, yang telah berkarya sejak 1956.

Bagi para penggemar yang ingin memantau informasi lebih lanjut, pihak penyelenggara telah menyediakan halaman resmi yang dapat diakses oleh publik. (Z-1)