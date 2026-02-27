Nussa Hadirkan Kisah Baru ‘Hujan’ dan Aktivasi Publik di Ramadan 2026

Poster kisah baru Nussa, Hujan.(Dok. Visinema Studios)

MERAYAKAN Ramadan 2026, Visinema Studios kembali menghadirkan fase kreatif terbaru dari IP animasi keluarga yang telah menjadi bagian dari perjalanan tumbuh kembang anak Indonesia, Nussa. Nussa hadir dengan kisah dan cerita baru, serta aktivasi publik yang memperluas interaksi lintas platform.

Ramadan tahun ini dibuka dengan cerita terbaru berjudul Hujan yang tayang pada hari ini, 27 Februari 2026 melalui kanal resmi Nussa di YouTube. Mengusung pendekatan musikal yang hangat, cerita ini menghadirkan kisah sederhana tentang Nussa, Rarra, dan teman-teman yang belajar mensyukuri turunnya hujan sebagai anugerah. Cerita-cerita terbaru lainnya akan hadir secara berkala sepanjang bulan Ramadan.

Sejak 2024, Nussa merilis konten digital melalui kanal resminya, menghadirkan cerita pendek yang sarat pesan kebaikan, kebersamaan, makna berbagi, serta konten Ramadan yang telah menjangkau jutaan keluarga Indonesia. Konsistensi ini memperkuat posisi Nussa sebagai salah satu tayangan keluarga berbasis nilai yang tetap relevan di era digital.

Ramadan 2026 menjadi momentum penting bagi fase kreatif terbaru Nussa bersama Visinema Studios dimana menghadirkan cerita-cerita yang lebih segar dan tetap berakar pada nilai-nilai universal yang menjadi titik utamanya.

“Kami melihat Nussa sebagai karya atau IP yang tumbuh bersama para penontonnya. Sejak 2024, kami menjaga konsistensi kehadiran Nussa di ruang digital. Di Ramadan tahun ini, kami ingin menghadirkan bukan hanya cerita baru, tetapi juga pengalaman yang lebih dekat dan nyata bagi keluarga Indonesia,” ujar Group President & CEO Visinema Studios, Herry B. Salim, dalam keterangan resminya, Jumat, (27/2).

“Kami ingin Nussa tetap kontekstual dengan generasi hari ini tanpa kehilangan pesan inti utamanya. Cerita-cerita Ramadan kali ini dirancang sederhana, dekat dengan keseharian, namun memiliki kedalaman emosional yang bisa dirasakan anak dan orang tua,” kata Head of Animation Development Visinema Studios, Ryan Adriandhy.

Tidak hanya menghadirkan cerita terbaru yang berjudul Hujan, Visinema Studios juga memperluas interaksi Nussa dan Rarra ke ruang publik melalui kolaborasi dengan Supermal Karawaci.

Bertajuk Nussa Rarra Ramadan: Berkah Senyum dan Salam, rangkaian acara ini berlangsung pada 20 Februari hingga 29 Maret 2026 di Kids Atrium, Supermal Karawaci. Program ini menghadirkan berbagai aktivitas interaktif untuk anak-anak dan keluarga, termasuk sesi Meet and Greet setiap akhir pekan bersama Nussa dan Rarra.

“Kami melihat Nussa sebagai IP keluarga yang memiliki nilai edukatif kuat. Kehadirannya di Supermal Karawaci tentu akan menghadirkan pengalaman Ramadan yang positif dan berkesan bagi pengunjung, sekaligus memperkuat positioning kami sebagai destinasi keluarga,” tutur Direktur PT Supermal Karawaci, Eddy Halim. (H-3)