Jaga Stabilitas Harga Pangan, Pemkab Toba Gelar Gerakan Pangan Murah

Gerakan Pangan Murah dilaksanakan oleh Pemkab Toba.(MI/Apul Iskandar)

MENGANTISIPASI melonjaknya harga bahan pangan selama bulan Ramadan, Pemerintah Kabupaten Toba menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di Desa Parsuratan, Kecamatan Balige, Kamis (26/2).

Adapun jenis sembako yang dijual dalam GPM tersebut diantaranya beras kemasan 5 kilogram dengan harga Rp58.000, gula pasir dengan harga Rp15.000/kg, minyak goreng dengan harga Rp 13.000/liter, telur dengan harga Rp48.000/papan, cabai merah dengan harga Rp 30.000/kg, bawang merah dengan harga Rp25.000/kg, bawang putih dengan harga Rp30.000/kg dan tomat dengan harga Rp12.000/kg.

Wakil Bupati Toba Audi Murphy O. Sitorus menyampaikan, bahwa GPM bertujuan untuk mengantisipasi peningkatan harga menjelang hari besar keagamaan.

"Ini kita beli untuk kita konsumsi, bukan untuk dijual kembali. Karena itu masing-masing warga ada batasan pembelian, tidak bisa diborong oleh satu orang agar semuanya kebagian," kata Audi.

Sementara itu, Ketua DPRD Toba Franshendrik Tambunan menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Toba atas pelaksanaan GPM menjelang hari besar keagamaan. Dia mengaku bahwa lembaga legislatif sangat mendukung program tersebut.

"Kami dari DPRD sangat mendukung. Kami berterima kasih kepada Pemkab Toba ada program seperti ini. Mari kita tingkatkan program ini lebih sering untuk membantu masyarakat kita," ajak Franshendrik. (AP/E-4)