Jaga Stabilitas Harga Pangan, Pemkab Toba Gelar Gerakan Pangan Murah

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
MENGANTISIPASI melonjaknya harga bahan pangan selama bulan Ramadan, Pemerintah Kabupaten Toba menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di Desa Parsuratan, Kecamatan Balige, Kamis (26/2).
Adapun jenis sembako yang dijual dalam GPM tersebut diantaranya beras kemasan 5 kilogram dengan harga Rp58.000, gula pasir dengan harga Rp15.000/kg, minyak goreng dengan harga Rp 13.000/liter, telur dengan harga Rp48.000/papan, cabai merah dengan harga Rp 30.000/kg, bawang merah dengan harga Rp25.000/kg, bawang putih dengan harga Rp30.000/kg dan tomat dengan harga Rp12.000/kg.
Wakil Bupati Toba Audi Murphy O. Sitorus menyampaikan, bahwa GPM bertujuan untuk mengantisipasi peningkatan harga menjelang hari besar keagamaan.
"Ini kita beli untuk kita konsumsi, bukan untuk dijual kembali. Karena itu masing-masing warga ada batasan pembelian, tidak bisa diborong oleh satu orang agar semuanya kebagian," kata Audi.
Sementara itu, Ketua DPRD Toba Franshendrik Tambunan menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Toba atas pelaksanaan GPM menjelang hari besar keagamaan. Dia mengaku bahwa lembaga legislatif sangat mendukung program tersebut.
"Kami dari DPRD sangat mendukung. Kami berterima kasih kepada Pemkab Toba ada program seperti ini. Mari kita tingkatkan program ini lebih sering untuk membantu masyarakat kita," ajak Franshendrik. (AP/E-4)
PERUBAHAN rutinitas selama bulan Ramadan tidak hanya memengaruhi pola makan dan jam tidur, tetapi juga kondisi kulit dan rambut.
DALAM semangat berbagi di bulan ramadan, Adapundi (PT Info Tekno Siaga) kembali mengadakan program CSR bertajuk “Pundi Kebaikan Ramadan”.
MENYEMARAKKAN Bulan Suci Ramadan 1447 H, Polda Jambi Senin petang (9/3), mendistribusikan ratusan paket Takjil Ramadan kepada masyarakat yang melintas di seputaran Mapolda Jambi.
Kolaborasi Hadirkan Kebahagiaan Ramadan untuk Anak Yatim
Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi pemantik semangat bagi komunitas lain
Inovasi ini bertujuan mempercepat distribusi bahan pokok ke wilayah yang mengalami kendala pasokan atau lonjakan harga signifikan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved