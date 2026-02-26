Atasi Kenaikan Harga, Temanggung Siapkan Pasar Murah di 20 Kecamatan

Ilustrasi(Antara)

KENDATI terpantau ada sejumlah komoditas bahan pangan yang mengalami kenaikan harga selama Bulan Ramadan tahun 2026 ini, namun kenaikan tersebut terbilang masih wajar. Meski demikian, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Temanggung, Jawa Tengah akan berupaya mengatasinya dengan menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di 20 kecamatan dan satu kali di tingkat kabupaten.

Demikian disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Temanggung, Manda Kartiko, kepada wartawan, Kamis (26/2)

"Kita melihat proyeksi dari pasar yang ada dan potensi petani, Kabupaten Temanggung dalam kondisi aman. Memang ada beberapa kenaikan harga, namun masih dalam batasan wajar. Selain itu kita juga merencanakan untuk menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di 20 kecamatan dan 1 di kabupaten," ujarnya.

Sebelumnya, pada pekan ini, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Temanggung menggelar High Level Meeting (HLM) Lintas Sektoral terkait bulan suci Ramadan dan persiapan menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 H.

HLM ini digelar guna memperkuat sinergi lintas sektoral dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok, menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan, serta upaya-upaya preventif yang dapat dilakukan jelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

Sekda Kabupaten Temanggung, Tri Winarno meminta seluruh stakeholder dan pihak-pihak terkait untuk terus melakukan pemantauan ketersediaan barang dan harga bahan pokok selama puasa dan menjelang Idulfitri.

Selain membahas harga dan ketersediaan pangan bahan-bahan pokok, Manda juga memaparkan persiapan pendukung lain. Di antaranya terkait antisipasi kemacetan dan daerah rawan laka, pelayanan kesehatan 24 jam melalui PSC 119 dan jejaringnya. Serta perbaikan infrastruktur jalan di beberapa ruas jalan raya. (TS/E-4)