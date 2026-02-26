Atasi Kenaikan Harga, Temanggung Siapkan Pasar Murah di 20 Kecamatan

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
KENDATI terpantau ada sejumlah komoditas bahan pangan yang mengalami kenaikan harga selama Bulan Ramadan tahun 2026 ini, namun kenaikan tersebut terbilang masih wajar. Meski demikian, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Temanggung, Jawa Tengah akan berupaya mengatasinya dengan menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di 20 kecamatan dan satu kali di tingkat kabupaten.
Demikian disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Temanggung, Manda Kartiko, kepada wartawan, Kamis (26/2)
"Kita melihat proyeksi dari pasar yang ada dan potensi petani, Kabupaten Temanggung dalam kondisi aman. Memang ada beberapa kenaikan harga, namun masih dalam batasan wajar. Selain itu kita juga merencanakan untuk menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di 20 kecamatan dan 1 di kabupaten," ujarnya.
Sebelumnya, pada pekan ini, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Temanggung menggelar High Level Meeting (HLM) Lintas Sektoral terkait bulan suci Ramadan dan persiapan menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 H.
HLM ini digelar guna memperkuat sinergi lintas sektoral dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok, menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan, serta upaya-upaya preventif yang dapat dilakukan jelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
Sekda Kabupaten Temanggung, Tri Winarno meminta seluruh stakeholder dan pihak-pihak terkait untuk terus melakukan pemantauan ketersediaan barang dan harga bahan pokok selama puasa dan menjelang Idulfitri.
Selain membahas harga dan ketersediaan pangan bahan-bahan pokok, Manda juga memaparkan persiapan pendukung lain. Di antaranya terkait antisipasi kemacetan dan daerah rawan laka, pelayanan kesehatan 24 jam melalui PSC 119 dan jejaringnya. Serta perbaikan infrastruktur jalan di beberapa ruas jalan raya. (TS/E-4)
Program Gerakan Pangan Murah digelar Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah saat Ramadan untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok sekaligus mengendalikan inflasi.
MENGANTISIPASI melonjaknya harga bahan pangan selama bulan Ramadan, Pemerintah Kabupaten Toba menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di Desa Parsuratan, Kecamatan Balige, Kamis (26/2).
Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menstabilkan harga bahan pokok di pasaran.
Pemerintah Kota Kediri menyelenggarakan gerakan pangan murah sebagai upaya stabilisasi harga kebutuhan pokok selama bulan Ramadhan.
KAMAR Dagang dan Industri (Kadin) Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) di area parkir eks MTQ Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.
PIHAK Polres Temanggung, Jawa Tengah berinisiatif meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas tambang galian C ilegal di daerah itu, khususnya di Desa Kwadungan Jurang, Kecamatan Kledung.
Di awal Ramadan permintaan bahan pangan biasanya cenderung meningkat dan berpotensi memicu kenaikan harga.
MESKI belum ditemukan adanya kasus super flu di wilayah Temanggung, Jawa Tengah, namun Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran super flu.
Warga berpartisipasi dalam tradisi Nyadran Pepunden di Dusun Kebondalem, Kemiri, Kaloran, Temanggung, Jawa Tengah.
Tradisi yang diikuti ribuan peserta digelar dalam rangka tradisi napak tilas sejarah berdirinya Kabupaten Temanggung.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved