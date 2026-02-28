Pengawasan Tambang Galian C Ilegal di Temanggung Ditingkatkan

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
PIHAK Polres Temanggung, Jawa Tengah berinisiatif meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas tambang galian C ilegal di daerah itu, khususnya di Desa Kwadungan Jurang, Kecamatan Kledung. Hal itu menyusul ditutupnya tiga lokasi tambang ilegal beberapa hari lalu.
Kapol Sub Sektor Kledung, Iptu Tumijo, mengungkapkan, berdasarkan pemantauan, pihaknya mendapati ada beberapa lokasi galian C yang diduga masih beroperasi tanpa kelengkapan dokumen perizinan.
"Petugas kami telah melakukan pendataan, serta memberikan tindakan represif dan preventif kepada para pelaku usaha untuk segera menghentikan aktivitasnya,"katanya kepada wartawan, Sabtu (28/2).
Pengawasan tambang galian C ini, katanya, dilakukan sebagai upaya penegakan hukum. Hal ini juga sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dari dampak kerusakan akibat aktivitas tambang tanpa izin.
"Setiap aktivitas penambangan yang tidak memiliki izin resmi akan ditindak tegas. Selain melanggar hukum, praktik ini berpotensi menimbulkan bencana alam, merusak jalan, serta membahayakan keselamatan masyarakat," pungkasnya. (H-3)
PEMERINTAH Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, bersama TNI dan Polri menutup tiga lokasi aktivitas tambang galian C ilegal yang beroperasi Di Dusun Banguntapan, Desa Kwadungan Jurang.
Ketiga lokasi tambang berada di Kecamatan Leles dan Banyuresmi.
Aktivitas lingkungan dan tokoh Samin, Gunretno, diperiksa penyidik Polda Jateng atas laporan pengusaha tambang, Didik Setyo Utomo. Didik menuduh Gunretno menghalangi penambangan.
Sejumlah saksi telah diperiksa untuk mengungkap penyebab kecelakaan tambang yang diduga dipicu metode penambangan tidak sesuai prosedur.
Tim SAR gabungan berhasil menemukan korban dalam keadaan meninggal dunia pada kedalaman kurang lebih 4 meter pada pukul 22.00 Wita.
KENDATI terpantau ada sejumlah komoditas bahan pangan yang mengalami kenaikan harga selama Bulan Ramadan tahun 2026 ini, namun kenaikan tersebut terbilang masih wajar.
Di awal Ramadan permintaan bahan pangan biasanya cenderung meningkat dan berpotensi memicu kenaikan harga.
MESKI belum ditemukan adanya kasus super flu di wilayah Temanggung, Jawa Tengah, namun Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran super flu.
Warga berpartisipasi dalam tradisi Nyadran Pepunden di Dusun Kebondalem, Kemiri, Kaloran, Temanggung, Jawa Tengah.
Tradisi yang diikuti ribuan peserta digelar dalam rangka tradisi napak tilas sejarah berdirinya Kabupaten Temanggung.
