Pengawasan Tambang Galian C Ilegal di Temanggung Ditingkatkan

Penutupan tambang galian c ilegal di Temanggung.(Dok. Antara)

PIHAK Polres Temanggung, Jawa Tengah berinisiatif meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas tambang galian C ilegal di daerah itu, khususnya di Desa Kwadungan Jurang, Kecamatan Kledung. Hal itu menyusul ditutupnya tiga lokasi tambang ilegal beberapa hari lalu.

Kapol Sub Sektor Kledung, Iptu Tumijo, mengungkapkan, berdasarkan pemantauan, pihaknya mendapati ada beberapa lokasi galian C yang diduga masih beroperasi tanpa kelengkapan dokumen perizinan.

"Petugas kami telah melakukan pendataan, serta memberikan tindakan represif dan preventif kepada para pelaku usaha untuk segera menghentikan aktivitasnya,"katanya kepada wartawan, Sabtu (28/2).

Pengawasan tambang galian C ini, katanya, dilakukan sebagai upaya penegakan hukum. Hal ini juga sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dari dampak kerusakan akibat aktivitas tambang tanpa izin.

"Setiap aktivitas penambangan yang tidak memiliki izin resmi akan ditindak tegas. Selain melanggar hukum, praktik ini berpotensi menimbulkan bencana alam, merusak jalan, serta membahayakan keselamatan masyarakat," pungkasnya. (H-3)