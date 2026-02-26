Tiga Lokasi Tambang Galian C Ilegal di Temanggung Ditutup

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
PEMERINTAH Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, bersama TNI dan Polri menutup tiga lokasi aktivitas tambang galian C ilegal yang beroperasi Di Dusun Banguntapan, Desa Kwadungan Jurang, Kecamatan Kledung, Kamis (26/2/2026). Hal itu bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan menegakkan aturan.
Kepala Desa Kwadungan Sriyani menyebutkan, di lokasi itu sebelumnya terdapat tiga lokasi galian C dengan total luasan sekitar tiga hektare.
"Masing-masing tambang galian C seluas satu hektare, jadi total luasan tiga lokasi itu sekitar tiga hektare,"katanya, kepada wartawan, Kamis.
Camat Kledung, Sumarlinah, menyebutkan, penutupan dilakukan dengan memasang papan larangan dan mengunci akses jalan menuju lokasi. Tujuannya agar aktivitas galian C tidak kembali beroperasi.
"Langkah ini sebagai upaya menghentikan penambangan ilegal yang berpotensi merusak lingkungan, khususnya kawasan lereng Gunung Sindoro," kata Sumarlinah.
Dari pengamatannya, aktivitas tambang ilegal di tiga lokasi itu sudah berlangsung selama sekitar lima tahun. Namun biasanya kerap buka tutup. Penutupan kembali dilakukan, karena masih ditemukan indikasi kegiatan penambangan, meski tidak dalam skala besar. (H-3)
PIHAK Polres Temanggung, Jawa Tengah berinisiatif meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas tambang galian C ilegal di daerah itu, khususnya di Desa Kwadungan Jurang, Kecamatan Kledung.
Ketiga lokasi tambang berada di Kecamatan Leles dan Banyuresmi.
Aktivitas lingkungan dan tokoh Samin, Gunretno, diperiksa penyidik Polda Jateng atas laporan pengusaha tambang, Didik Setyo Utomo. Didik menuduh Gunretno menghalangi penambangan.
Sejumlah saksi telah diperiksa untuk mengungkap penyebab kecelakaan tambang yang diduga dipicu metode penambangan tidak sesuai prosedur.
Tim SAR gabungan berhasil menemukan korban dalam keadaan meninggal dunia pada kedalaman kurang lebih 4 meter pada pukul 22.00 Wita.
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti kompleksitasnya persoalan tambang di Jawa Barat. Tidak hanya yang ilegal, menurutnya yang legal pun tidak luput dari berbagai masalah.
Aktivitas tambang galian diduga ilegal di Jalan AH Nasution, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, dikeluhkan warga dan pengguna jalan karena mengotori jalan provinsi.
Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menyegel area operasional PT Mineral Trobos, perusahaan tambang nikel milik pengusaha David Glen Oei.
Penolakan diwujudkan dengan melaporkan dugaan praktik korupsi dalam aktivitas tambang ilegal itu ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor.
