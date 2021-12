Nussa akan Hadir di Bioskop Online Mulai 25 Desember

PRODUSER film animasi Nussa, Anggia Kharisma, mengumumkan film tersebut akan rilis di Bioskop Online mulai 25 Desember dan tiket preorder sudah dapat dipesan mulai 1 Desember kemarin.

"Yang pasti film Nussa akan tayang pada 25Desember 2021, which is tahun ini akan menjadi film akhir tahun yang menyenangkan untuk teman-teman bisa berkumpul bersama keluarga. Sementara tiketnya sudah bisa di-preorder dari sekarang," kata Anggia saat diskusi daring, Rabu (1/12).

Lebih lanjut, Ajeng Parameswari, selaku President of Digital Business Visinema, mengatakan alasan film Nussa dihadirkan di Bioskop Online adalah karena pihaknya berusaha agar seluruh masyarakat dapat menikmati dan menyaksikan film tersebut.

"Di Bioskop Online, kami selalu berusaha menampilkan karya-karya terbaik anak bangsa. Tentu saja film Nussa dengan tema universal seperti gratitude dan selflessness adalah salah satu yang terbaik. Saya pribadi merasa sebagai film keluarga, film Nussa sangat penting disaksikan seluruh masyarakat Indonesia," jelas Ajeng.

"Di sini kita benar-benar ingin memperlihatkan bahwa some how, some way, kita tuh sebagai orangtua atau calon orangtua baiknya kita belajar dari anak. Bukan anak yang belajar dari orangtua. Ada value itu yang ingin kita angkat," lanjutnya.

Tiket film Nussa kabarnya dibanderol seharga Rp40.000 dan dapat disaksikan bersama keluarga di rumah dalam waktu 48 jam penayangan. (Ant/OL-1)