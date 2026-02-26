Jakpro Salurkan 4.500 Paket Sembako Murah dan Gelar Belanja Bersama Yatim Dhuafa di Bulan Ramadan

Ilustrasi(Dok Jakpro)

PT Jakarta Propertindo (Perseroda) (Jakpro) memaknai bulan suci Ramadan sebagai momentum untuk mensyukuri perjalanan pembangunan sekaligus berbagi berkah kepada masyarakat melalui rangkaian program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Berbagai kegiatan sosial digelar untuk warga yang tinggal di sekitar proyek pembangunan dan aset yang dikelola perusahaan di Jakarta. Program ini menjadi bagian dari upaya Jakpro menghadirkan manfaat langsung pembangunan kepada masyarakat selama bulan penuh keberkahan.

Rangkaian CSR Ramadan tersebut diawali dengan kegiatan “Belanja Bareng Yatim dan Dhuafa” yang diselenggarakan pada Kamis, 26 Februari 2026 di Lotte Grosir Green Pramuka. Program ini menyasar anak-anak yatim dan dhuafa yang tinggal di sekitar jalur pembangunan LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai sebagai bentuk kepedulian sosial sekaligus kebersamaan di bulan Ramadan.

Sebanyak 100 anak mendapatkan kesempatan berbelanja langsung berbagai kebutuhan pokok, perlengkapan sekolah, serta kebutuhan sehari-hari sesuai kebutuhan masing-masing. Dengan konsep belanja mandiri, anak-anak didampingi relawan agar dapat memilih sendiri barang yang diinginkan, sehingga bantuan tidak hanya bersifat materi, tetapi juga memberikan pengalaman positif, kebahagiaan, dan rasa dihargai.

Selain program bagi anak yatim dan dhuafa, Jakpro juga menjalankan program sembako murah untuk membantu meringankan beban kebutuhan rumah tangga masyarakat selama Ramadan. Secara total, sebanyak 4.500 paket sembako murah disiapkan untuk didistribusikan kepada warga.

Dari jumlah tersebut, 1.500 paket disalurkan kepada masyarakat di sekitar jalur pembangunan LRT Jakarta Fase 1B yang tersebar di beberapa wilayah, sementara 3.000 paket lainnya dibagikan kepada masyarakat luas pada Minggu, 1 Maret 2026 dalam rangkaian Jakarta International Stadium Ramadan Festival. Melalui kegiatan ini, manfaat program Ramadhan diharapkan dapat dirasakan oleh lebih banyak warga.

Paket sembako murah tersebut dapat ditebus dengan harga Rp100.000 dari harga normal Rp150.000. Setiap paket berisi beras 5 kilogram, tepung terigu 1 kilogram, minyak goreng 1 liter, serta gula pasir 1 kilogram. Kebijakan harga subsidi ini ditujukan untuk menjaga keterjangkauan kebutuhan pokok masyarakat di tengah meningkatnya konsumsi selama bulan puasa.

Direktur Utama Jakpro, Iwan Takwin, menyampaikan bahwa rangkaian CSR Ramadan merupakan bentuk rasa syukur perusahaan atas kepercayaan masyarakat sekaligus dukungan terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menjaga daya beli warga.

“Program sembako murah ini merupakan bagian dari pelaksanaan komitmen Gubernur DKI Jakarta untuk menghidupkan dan menguatkan daya beli masyarakat, terutama di tengah momentum pertumbuhan ekonomi yang terus menunjukkan tren positif. Jakpro sebagai BUMD hadir tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh warga,” ujar Iwan.

Ia menambahkan bahwa konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama perekonomian Jakarta sehingga upaya menjaga daya beli masyarakat memiliki peran strategis untuk memastikan aktivitas ekonomi tetap bergerak dan manfaat pertumbuhan dapat dirasakan secara merata. Sejalan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Pramono Anung, berbagai stimulus terus didorong agar roda ekonomi tetap berputar, lapangan kerja terjaga, serta pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati secara inklusif oleh seluruh lapisan masyarakat.

Melalui rangkaian CSR Ramadhan ini, Jakpro menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan program sosial yang berlandaskan kepedulian, kebersamaan, dan rasa syukur. Perusahaan juga menekankan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah dalam memperkuat daya beli masyarakat, menjaga stabilitas ekonomi daerah, serta mendorong pembangunan Jakarta yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. (E-4)