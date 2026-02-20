Menilik A dan Z: InsyaAllah Cinta, Serial Drama Religi yang Mengangkat Amanah di Balik Pernikahan

Poster serial A dan Z: InsyaAllah Cinta(imdb)

DI bulan Ramadhan, platform streaming Vidio menghadirkan sajian drama terbaru berjudul A dan Z: InsyaAllah Cinta. Serial yang diadaptasi dari karya populer di platform Wattpad karya Elis Kurniyanti ini hadir dengan narasi yang tidak sekadar mengulik asmara remaja, melainkan kisah cinta mendalam yang berakar dari sebuah tragedi.

Sutradara Key Mangunsong mengungkapkan bahwa serial ini mampu menghadirkan rasa penasaran penonton sejak awal episode karena konflik yang dibangun.

Ia menekankan bahwa cerita ini memiliki dinamika yang berbeda dibandingkan kisah percintaan sekolah pada umumnya.

"Ini bukan percintaan anak sekolah biasa, tetapi kisah cinta yang dimulai dari tragedi, dari amanah terakhir seorang kakak. Di situ ada pernikahan tanpa cinta dan menurut saya menarik," ujar Key, dikutip Jumat (20/2).

Serial ini berfokus pada Zara (Laura Moane), seorang mahasiswi kedokteran yang harus menghadapi kenyataan pahit setelah kepergian kakaknya, Fara (Zoe Jackson).

Sebelum meninggal dunia, Fara memberikan amanah terakhir kepada Zara untuk menikahi laki-laki yang telah dijodohkan dengannya. Amanah inilah yang kemudian menyeret Zara ke dalam ikatan pernikahan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya.

Keke Mayang, selaku penulis dan produser kreatif dari Screenplay Films, menuturkan bahwa adaptasi ini dilakukan dengan sangat hati-hati.

Mengingat materi asli dari Wattpad memiliki alur yang panjang, tim produksi melakukan penyesuaian agar selaras dengan format serial yang terdiri dari delapan episode.

"Jadi kami hanya mengambil sekitar 50%. Bukunya sudah sangat penuh konflik dan emosi, serta banyak pelajaran berharga yang bisa diambil. Jadi kami tetap mengikuti alurnya dengan cukup taat," jelas Keke.

Ia menambahkan bahwa penyesuaian tersebut dilakukan demi menjaga ritme cerita agar tetap emosional dan membawa penonton turut terbawa dalam setiap konflik yang disajikan.

Serial ini diperkuat oleh deretan aktor muda berbakat, di antaranya Rizky Nazar, Laura Moane, Zoe Jackson, Anya Taroreh, dan Yusuf Kartiko.

Dengan cerita yang hangat, manis, dan dinilai relatable dengan kehidupan sehari-hari, serial A dan Z: InsyaAllah Cinta diharapkan dapat menjadi teman setia bagi pemirsa selama bulan Ramadan.

Melalui perpaduan konflik pernikahan tanpa cinta dan pesan moral mengenai amanah, serial ini menawarkan tontonan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga sarat akan makna bagi penontonnya. (Ant/Z-1)