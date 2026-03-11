Pertempuran Terakhir Butcher vs Homelander: Musim Pamungkas The Boys Tayang April 2026

Poster musim pamungkas serial The Boys.(MI/Dok Prime Video)

PENANTIAN panjang para penggemar serial satir pahlawan super, The Boys, akhirnya menemui titik terang. Prime Video secara resmi merilis cuplikan (trailer) perdana untuk musim kelima yang sekaligus menjadi babak penutup dari perjalanan epik kelompok vigilante ini. Musim final ini dijadwalkan tayang perdana secara global pada 8 April 2026.

Sebagai pembuka, Prime Video akan langsung meluncurkan dua episode pertama. Setelahnya, penonton dapat menikmati satu episode baru setiap minggunya hingga mencapai klimaks pada episode final yang dijadwalkan tayang pada 20 Mei 2026.

Serial peraih nominasi Emmy Award ini akan tersedia secara eksklusif bagi pelanggan di lebih dari 240 negara dan wilayah.

Dunia dalam Genggaman Homelander

Memasuki musim kelima, tensi cerita berada di titik tertinggi. Narasi musim ini menggambarkan dunia yang telah jatuh sepenuhnya ke dalam cengkeraman Homelander.

Tanpa ada lagi yang menghalangi, pemimpin The Seven tersebut memerintah dengan kehendak yang impulsif dan ego yang tak terbendung.

Kondisi kelompok The Boys sendiri berada di ambang kehancuran. Hughie, Mother’s Milk, dan Frenchie kini mendekam di balik jeruji sebuah tempat bernama Freedom Camp.

Di sisi lain, Annie (Starlight) harus berjuang sendirian membangun perlawanan di tengah dominasi mutlak para Supe, sementara keberadaan Kimiko masih menjadi misteri setelah ia menghilang tanpa jejak.

Virus Pemusnah dan Ambisi Billy Butcher

Titik balik cerita terjadi saat Billy Butcher muncul kembali ke permukaan. Dalam upaya terakhirnya yang tanpa kompromi, Butcher siap menggunakan senjata paling mematikan yang pernah ada: sebuah virus yang mampu memusnahkan seluruh Supe dari muka bumi.

Langkah ekstrem ini diprediksi akan memicu rangkaian peristiwa besar yang mengubah tatanan dunia selamanya.

The Boys sendiri merupakan adaptasi dari komik terlaris versi The New York Times karya Garth Ennis dan Darick Robertson.

Musim penutup ini kembali dikembangkan oleh showrunner Eric Kripke, yang juga bertindak sebagai produser eksekutif bersama jajaran nama besar seperti Seth Rogen, Evan Goldberg, dan Neal H. Moritz.

Produksi besar ini melibatkan kolaborasi antara Sony Pictures Television dan Amazon MGM Studios, bersama Kripke Enterprises, Original Film, serta Point Grey Pictures.

Dengan skala konflik yang semakin personal dan destruktif, musim kelima ini menjanjikan sebuah konfrontasi terbesar yang akan menutup sejarah perseteruan antara manusia biasa dan pahlawan super yang korup. (Z-1)