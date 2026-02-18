Cara Install Prime Video di Laptop Windows lewat Microsoft Store dan Browser

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
PRIME Video adalah layanan streaming film dan serial online milik Amazon yang memungkinkan pengguna menonton berbagai konten hiburan melalui internet.
Layanan ini menyediakan film internasional dan lokal, serial TV populer, konten original eksklusif, serta tayangan anak-anak dan keluarga.
Prime Video bisa diakses melalui smartphone, smart TV, laptop atau PC melalui browser atau aplikasi Windows, dan konsol game tertentu.
Untuk spesifikasi minimumnya, pengguna harus sudah memakai Windows 10 atau Windows 11, memiliki koneksi internet stabil, serta akun Amazon aktif. (Z-4)
Anime Nippon Sangoku menggambarkan kondisi Jepang yang hancur akibat perang nuklir, bencana alam, dan korupsi pemerintahan yang sistemik.
Musim Crime on Prime dibuka dengan kembalinya seri thriller kriminal populer, Cross.
Serial drama Korea bergenre thriller romantis Siren's Kiss menjanjikan perpaduan ketegangan psikologis yang intens dengan daya tarik emosional yang mematikan.
Konten dari Jepang, Korea, dan India kini telah bertransformasi menjadi kekuatan budaya yang signifikan dalam hiburan global.
Di serial Spider-Noir, Nicolas Cage berperan sebagai Ben Reilly, seorang detektif swasta yang tengah berada di titik terendah hidupnya.
