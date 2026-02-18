Cara Install Prime Video di Laptop Windows lewat Microsoft Store dan Browser

Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

Reynaldi Andrian Pamungkas
18/2/2026 17:05
Berikut Cara Install Prime Video di Laptop Windows(Doc Microsoft Store)

PRIME Video adalah layanan streaming film dan serial online milik Amazon yang memungkinkan pengguna menonton berbagai konten hiburan melalui internet.

Layanan ini menyediakan film internasional dan lokal, serial TV populer, konten original eksklusif, serta tayangan anak-anak dan keluarga.

Prime Video bisa diakses melalui smartphone, smart TV, laptop atau PC melalui browser atau aplikasi Windows, dan konsol game tertentu.

Berikut Cara Install Prime Video di Laptop Windows

Lewat Microsoft Store

  • Klik tombol Start di laptop kamu.
  • Buka Microsoft Store.
  • Ketik Prime Video for Windows di kolom pencarian.
  • Pilih aplikasi resmi dari Amazon.
  • Klik Install.
  • Setelah selesai, buka aplikasi dan login dengan akun Amazon kamu.
  • Ini cara paling praktis karena aplikasinya resmi dan mendukung download offline.

Lewat Browser

  • Buka browser seperti Google Chrome atau Microsoft Edge.
  • Kunjungi situs resmi Prime Video.
  • Login dengan akun Amazon.
  • Pilih film atau serial yang ingin ditonton.
  • Cara ini tidak perlu install, tapi biasanya tidak bisa download untuk offline.

Untuk spesifikasi minimumnya, pengguna harus sudah memakai Windows 10 atau Windows 11, memiliki koneksi internet stabil, serta akun Amazon aktif. (Z-4)

Sumber: redmondpie, windowstweaks



Editor : Reynaldi
