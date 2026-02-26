Headline
PRIME Video resmi memperkenalkan serial original terbaru, Siren's Kiss, dalam sebuah konferensi pers di Seoul.
Serial drama Korea bergenre thriller romantis ini menjanjikan perpaduan ketegangan psikologis yang intens dengan daya tarik emosional yang mematikan.
Disutradarai oleh Kim Cheolgyu, Siren's Kiss akan tayang perdana pada 2 Maret mendatang dan tersedia eksklusif di Prime Video di lebih dari 240 negara dan wilayah.
Cerita berfokus pada Cha Woo-seok (Wi Hajun), seorang penyelidik yang tengah mengusut skema penipuan asuransi terkait serangkaian kematian misterius.
Penyelidikannya membawanya kepada Han Seol-ah (Park Min-young), sosok perempuan elegan yang diduga menjadi pusat dari peristiwa tersebut.
Seiring berjalannya waktu, Cha Woo-seok justru terperangkap dalam daya tarik Han Seol-ah yang mengancam nyawanya sendiri.
Bagi Park Min-young, peran sebagai Han Seol-ah menjadi tantangan baru.
"Saya belum pernah mengambil genre seperti ini atau memerankan karakter yang fatal dan intens. Awalnya saya bertanya-tanya apakah saya mampu sepenuhnya memerankan karakter ini, tetapi saya memutuskan untuk mempercayai sutradara dan rekan aktor, lalu menerima tantangan ini," ungkapnya.
Park menambahkan bahwa karakter Seol-ah memiliki dualitas antara citra profesional sebagai juru lelang dan sisi kesepian yang mendalam.
Sementara itu, Wi Hajun mengungkapkan antusiasmenya saat membaca naskah.
"Saya biasanya tidak menyelesaikan naskah dalam satu kali duduk, tetapi untuk Siren's Kiss, saya membacanya sampai habis. Ketegangan dalam cerita terasa sangat padat, tetapi yang benar-benar membekas bagi saya adalah beban emosional antara karakter-karakternya," ujarnya.
Wi Hajun menekankan bahwa ia berusaha menampilkan sisi psikologis yang lebih berlapis dibandingkan peran aksi yang selama ini ia mainkan.
Sutradara Kim Cheolgyu, yang dikenal lewat Flower of Evil, memastikan bahwa ketegangan dalam seri ini terjaga sejak adegan awal. Ia secara khusus memperhatikan elemen visual untuk mendukung narasi.
"Kami berusaha keras untuk menciptakan set, kostum, dan properti yang menarik secara visual. Banyak karya seni yang ditampilkan dalam seri ini dipesan khusus atau dipilih dengan cermat," jelasnya.
Dinamika antara ketiga pemeran utama—Park Min-young, Wi Hajun, dan Kim Junghyun—menjadi nyawa dari seri ini.
Wi Hajun mengungkapkan bahwa chemistry mereka terasa sangat alami.
Senada dengan hal tersebut, Sutradara Kim Cheolgyu memuji kekuatan akting ketiganya dalam adegan krusial.
"Ketika saya melihat ketiganya bersatu dalam adegan pertama itu, saya berpikir, 'Apakah saya benar-benar menyutradai ini?' Itu begitu kuat," kenangnya.
Siren's Kiss menjanjikan keseimbangan antara plot twist yang menegangkan dan melodrama emosional yang mendalam. Episode baru akan dirilis setiap minggu mulai 2 Maret di Prime Video. (Z-1)
