Yumi's Cell 3 tayang 13 April 2026.(Dok. Soompi)

KABAR gembira bagi para penggemar drama Korea! Setelah penantian panjang selama hampir tiga tahun, tvN dan TVING secara resmi mengonfirmasi bahwa Yumi’s Cells 3 akan tayang perdana pada 13 April 2026.

Musim terbaru ini akan menjadi babak final yang paling dinantikan karena akan memperkenalkan sosok "cinta terakhir" Yumi, yakni Shin Soon Rok.

Jadwal Tayang Yumi’s Cells 3 di TVING dan tvN

Berdasarkan laporan resmi dari pihak tvN, drama ini akan menerapkan strategi rilis ganda. Yumi’s Cells 3 akan dirilis lebih awal di platform streaming TVING pada sore hari tanggal 13 April, sebelum kemudian mengisi slot penayangan Senin-Selasa di saluran televisi tvN pukul 20:50 KST.

Baca juga : Rating Drama Korea Bon Appetit, Your Majesty Semakin Perkasa di Episode 5

Drama ini dipastikan akan menggantikan slot drama Siren’s Kiss yang dibintangi oleh Park Min Young, Wi Ha Joon, dan Kim Jung Hyun yang dijadwalkan berakhir pada awal April mendatang.

Sinopsis Yumi’s Cells 3: Evolusi Yumi Menjadi Penulis Bintang

Jika musim pertama dan kedua fokus pada kehidupan Yumi sebagai karyawan kantoran yang berjuang dengan cinta, musim ketiga akan menampilkan sisi yang lebih matang.

Kim Yumi (Kim Go Eun) kini telah bertransformasi menjadi seorang penulis novel romansa populer yang sukses.

Baca juga : 3 Konflik Baru dalam Drama The Queen Who Crowns, Perebutan Tahta dan Pengkhianatan Makin Panas

Meskipun sukses besar secara karier, kehidupan asmara Yumi justru sedang berada dalam fase "hibernasi" yang tenang.

Desa sel di dalam otaknya tampak sunyi tanpa ada percikan cinta baru, hingga munculnya karakter baru yang akan mengguncang kehidupan emosionalnya kembali.

Mengenal Shin Soon Rok: Karakter Kunci Musim Ketiga

Poin paling krusial dalam Yumi’s Cells 3 adalah kemunculan Shin Soon Rok yang diperankan oleh aktor muda berbakat, Kim Jae Won.

Berbeda dengan Goo Woong yang emosional atau Yoo Babi yang romantis, Soon Rok adalah seorang editor di penerbitan Julie Publishing yang dikenal sangat rasional, disiplin, dan tertutup.

Bagi pembaca webtoon aslinya, Shin Soon Rok merupakan karakter yang paling dinantikan karena ia diprediksi akan menjadi pasangan hidup terakhir Yumi.

Pertemuan antara Yumi yang ekspresif dan Soon Rok yang "dingin" namun memiliki sisi hangat saat berada di rumah akan menjadi konflik sekaligus daya tarik utama musim ini.

Daftar Pemain Utama Yumi’s Cells 3

Kim Go Eun sebagai Kim Yumi

Kim Jae Won sebagai Shin Soon Rok

Jeon Suk Ho sebagai Ahn Dae Yong (Editor-in-Chief)

Choi Daniel sebagai Kim Ju Ho

Cho Hye Jung sebagai Baek Na Hee (Asisten Penulis)

Lee Yu Bi sebagai Ruby (Cameo)

Kombinasi Live Action dan Animasi 3D

Sama seperti musim sebelumnya, daya tarik utama drama ini adalah visualisasi para "sel" di kepala Yumi melalui animasi 3D yang menggemaskan. Sel Cinta, Sel Rasional, hingga Sel Penulis akan kembali beraksi dengan dinamika yang lebih kompleks seiring bertambahnya kedewasaan Yumi dalam menghadapi tantangan hidup dan asmara.

Sejak pertama kali tayang, Yumi's Cells telah mendapatkan respons positif berkat alur cerita yang sangat relatable bagi banyak orang di usia 30-an.

Kehadiran musim ketiga ini diharapkan mampu memberikan penutup (ending) yang memuaskan bagi perjalanan panjang Kim Yumi mencari kebahagiaan sejatinya. (Soompi/Z-10)