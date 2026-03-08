Berikut Rekomendasi Film Drama Korea Terbaru 2026(Doc IMDB)

FILM drama Korea adalah film yang berasal dari Korea Selatan dengan cerita yang berfokus pada konflik kehidupan, hubungan antar tokoh, dan emosi yang kuat. Film jenis ini biasanya menampilkan kisah yang menyentuh, seperti percintaan, keluarga, persahabatan, atau perjuangan hidup.

Film drama Korea sering dikenal karena alur cerita yang mendalam, akting yang kuat dari para pemain, serta sinematografi yang menarik. Banyak film drama Korea juga menggabungkan unsur lain seperti komedi, thriller, atau sejarah agar cerita menjadi lebih menarik.

Berikut 9 Rekomendasi Film Drama Korea Terbaru 2026

1. Boyfriend On Demand

Drama romantis ini menceritakan seorang produser webtoon yang menggunakan layanan kencan virtual untuk merasakan hubungan ideal, tetapi perasaan virtual tersebut mulai terasa nyata.

2. In Your Radiant Season

Drama romantis tentang dua orang yang kembali bertemu setelah tragedi di masa lalu dan mencoba menyembuhkan luka emosional mereka bersama.

3. Phantom Lawyer

Drama legal fantasi tentang seorang pengacara yang bisa melihat hantu dan membantu mereka mendapatkan keadilan melalui hukum.

4. Still Shining

Drama romantis tentang dua mantan kekasih yang bertemu kembali setelah 10 tahun dan mencoba memperbaiki hubungan mereka yang dulu berakhir.

5. Siren’s Kiss

Drama thriller tentang seorang penyelidik asuransi yang menyamar dalam hubungan palsu untuk mengungkap wanita yang diduga terlibat dalam kematian misterius.

6. Climax

Drama politik yang mengikuti seorang jaksa ambisius yang mencoba menjatuhkan walikota Seoul dan mengungkap jaringan korupsi besar.

7. Mad Concrete Dreams

Drama komedi-thriller tentang seorang pria yang terlilit utang dan melakukan rencana nekat demi mempertahankan bangunannya.

8. Cabbage Your Life

Drama kehidupan keluarga yang menceritakan keluarga kota yang pindah ke desa kecil dan belajar beradaptasi dengan kehidupan baru.

9. The King's Warden

Film drama sejarah yang menggambarkan kehidupan Raja Danjong yang diasingkan serta konflik politik dan psikologis yang mengelilinginya.

Drama Korea tahun 2026 menghadirkan berbagai genre menarik mulai dari romantis, thriller, politik, hingga fantasi, seperti Boyfriend On Demand, Phantom Lawyer, dan Climax yang menjadi salah satu tontonan yang paling dinanti penggemar K-drama. (Z-4)

