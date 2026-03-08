9 Rekomendasi Film Drama Korea Terbaru 2026

Headline
FILM drama Korea adalah film yang berasal dari Korea Selatan dengan cerita yang berfokus pada konflik kehidupan, hubungan antar tokoh, dan emosi yang kuat. Film jenis ini biasanya menampilkan kisah yang menyentuh, seperti percintaan, keluarga, persahabatan, atau perjuangan hidup.
Film drama Korea sering dikenal karena alur cerita yang mendalam, akting yang kuat dari para pemain, serta sinematografi yang menarik. Banyak film drama Korea juga menggabungkan unsur lain seperti komedi, thriller, atau sejarah agar cerita menjadi lebih menarik.
Drama romantis ini menceritakan seorang produser webtoon yang menggunakan layanan kencan virtual untuk merasakan hubungan ideal, tetapi perasaan virtual tersebut mulai terasa nyata.
Drama romantis tentang dua orang yang kembali bertemu setelah tragedi di masa lalu dan mencoba menyembuhkan luka emosional mereka bersama.
Drama legal fantasi tentang seorang pengacara yang bisa melihat hantu dan membantu mereka mendapatkan keadilan melalui hukum.
Drama romantis tentang dua mantan kekasih yang bertemu kembali setelah 10 tahun dan mencoba memperbaiki hubungan mereka yang dulu berakhir.
Drama thriller tentang seorang penyelidik asuransi yang menyamar dalam hubungan palsu untuk mengungkap wanita yang diduga terlibat dalam kematian misterius.
Drama politik yang mengikuti seorang jaksa ambisius yang mencoba menjatuhkan walikota Seoul dan mengungkap jaringan korupsi besar.
Drama komedi-thriller tentang seorang pria yang terlilit utang dan melakukan rencana nekat demi mempertahankan bangunannya.
Drama kehidupan keluarga yang menceritakan keluarga kota yang pindah ke desa kecil dan belajar beradaptasi dengan kehidupan baru.
Film drama sejarah yang menggambarkan kehidupan Raja Danjong yang diasingkan serta konflik politik dan psikologis yang mengelilinginya.
Drama Korea tahun 2026 menghadirkan berbagai genre menarik mulai dari romantis, thriller, politik, hingga fantasi, seperti Boyfriend On Demand, Phantom Lawyer, dan Climax yang menjadi salah satu tontonan yang paling dinanti penggemar K-drama. (Z-4)
Film drama Korea adalah tontonan yang menekankan emosi dan makna cerita, cocok buat kamu yang suka film dengan alur kuat dan bikin ikut merasakan ceritanya.
Genre ini biasanya menyajikan tema percintaan, keluarga, persahabatan, perjuangan hidup, hingga intrik sosial yang dekat dengan realitas masyarakat.
Berbeda dengan drama Korea yang biasanya berbentuk serial TV, film drama Korea adalah tontonan berdurasi pendek sekitar 1,5–2 jam yang dirilis di bioskop atau platform streaming.
Drama Korea, atau biasa disebut K-Drama, terkenal di seluruh dunia karena alur cerita yang emosional, sinematografi yang bagus, dan akting para aktornya yang memikat.
Drama ini dikenal secara global karena alur cerita yang emosional, sinematografi yang indah, serta penampilan aktor dan aktris yang kuat dan ekspresif.
