Jadwal Tayang Boyfriend on Demand di Netflix, Pembuktian Kemampuan Akting Jisoo Blackpink

DRAMA Korea terbaru yang telah lama dinantikan, Boyfriend on Demand, resmi memulai penayangannya secara eksklusif di Netflix hari ini, Jumat (6/3). Mengusung konsep komedi romantis dengan sentuhan teknologi virtual, drama ini langsung menjadi topik hangat di media sosial sejak cuplikan perdananya dirilis.
Drama ini mengikuti kisah Seo Mi-rae (diperankan oleh Jisoo), seorang produser webtoon yang merasa jenuh dengan tekanan kehidupan nyata.
Sebagai pelarian, ia memutuskan untuk berlangganan layanan simulasi kencan virtual yang menjanjikan hubungan romantis sempurna tanpa komplikasi dunia nyata.
Dalam dunia virtual tersebut, Mi-rae kembali merasakan debaran cinta yang telah lama hilang, termasuk momen mendebarkan saat bertemu kembali dengan sosok yang menyerupai cinta pertamanya.
Namun, seiring berjalannya waktu, Mi-rae harus menghadapi realisasi tentang apa itu cinta sejati dan bagaimana ia tumbuh sebagai seorang wanita di tengah tuntutan karier yang melelahkan.
Salah satu daya tarik utama Boyfriend on Demand adalah jajaran aktor pria yang berperan sebagai kekasih virtual Mi-rae. Netflix menghadirkan visual yang memukau dengan karakter yang beragam:
Kehadiran Seo In-guk sebagai lawan main utama Jisoo semakin memperkuat antisipasi penggemar terhadap chemistry yang akan mereka tampilkan di layar.
Keterlibatan Jisoo dalam drama ini juga menjadi sorotan tajam. Menanggapi komentar mengenai kemampuan aktingnya di proyek sebelumnya, Jisoo mengaku telah melakukan persiapan matang. Ini merupakan pengalaman pertamanya membintangi genre komedi romantis dengan latar modern.
"Saya banyak berdiskusi dengan sutradara untuk menunjukkan sisi terbaik saya. Seo In-guk juga sangat membantu saya dalam mengarahkan adegan romantis," ujar Jisoo dalam keterangannya.
Sutradara Kim Jung-sik memuji dedikasi Jisoo dan menyatakan bahwa penonton akan terkejut dengan transformasinya. "Kerja keras mengalahkan bakat. Kalian akan melihat bagaimana Jisoo berkembang pesat sebagai seorang aktris dalam drama ini," tegasnya.
Bagi Anda yang mencari tontonan ringan namun penuh makna tentang hubungan di era digital, Boyfriend on Demand sudah dapat dinikmati melalui layanan streaming Netflix mulai hari ini. (Z-10)
Kesempatan baru dalam karier akting Jisoo ini memicu perdebatan apakah sang bintang Kpop dapat membungkam kritik mengenai aktingnya yang dianggap masih kaku
