25+ Quotes The Art of Sarah Penuh Makna tentang Kehidupan dan Pengkhianatan

Kata bijak drama korea The Art of Sarah.(Netflix)

Drama Korea The Art of Sarah (2026) telah sukses mencuri perhatian pemirsa global dengan alur cerita yang penuh intrik, emosi mendalam, dan karakter yang sangat dinamis. Selain akting luar biasa dari para pemainnya, drama ini dikenal karena naskahnya yang tajam dan sarat akan makna tersirat.

Setiap dialog dalam drama ini seolah menguliti realita tentang ambisi manusia, rahasia kelam, hingga konflik kelas sosial yang relevan dengan kehidupan nyata. Berikut adalah daftar kutipan (quotes) paling berkesan dari The Art of Sarah yang meninggalkan kesan mendalam bagi penonton.

Kutipan Ikonik Sarah Kim: Antara Kebenaran dan Tipu Daya

Sarah Kim, sang tokoh sentral, sering memberikan perspektif dingin tentang bagaimana dunia bekerja di bawah bayang-bayang kebohongan.

Kebenaran, seperti cahaya, membutakan kita. Kepalsuan, di sisi lain, adalah seperti matahari terbenam yang indah yang mempercantik segalanya. Itu bertahan sampai kamu tertangkap.

Merek mewah menjadi mewah karena mereka membuang apa yang paling penting: Klien. Semakin mereka mengabaikanmu, semakin kamu menginginkan mereka. Sikap itulah yang membuatmu menjadi merek mewah.

Biaya produksi tidak menentukan nilai barang mewah. Orang mengejar status yang menyertai merek tersebut, bukan produk itu sendiri.

Apakah aku menjadi seperti ini karena aku hidup tanpa lelah? Atau apakah aku hidup tanpa lelah untuk menjadi seperti ini?

Bukan kebohongan yang membutakan kita. Itu adalah kepercayaan.

Jika kamu tidak bisa membedakan yang palsu dari yang asli, apakah itu benar-benar palsu?

Kritik Sosial Jeong Yeo Jin: Tentang Kekayaan dan Insecurity

Karakter Jeong Yeo Jin memberikan gambaran jujur tentang bagaimana kaum elit memandang status dan hubungan antarmanusia.

Orang-orang menghamburkan uang untuk menghilangkan label 'orang kaya baru'. Mereka bilang memamerkan sesuatu adalah tanda ketidakamanan (insecurity)."Jika kamu ingin tahu nilai seseorang, fokuslah pada apa yang tidak mereka miliki, bukan apa yang mereka miliki.

Di usia ini, bisa menjalin pertemanan baru adalah hal yang sangat langka. Itu jauh lebih menantang daripada memiliki tas Birkin.

Pandangan Mok Ga Hui dan Park Mu Gyeong tentang Kehidupan

Kutipan dari karakter pendukung ini menambah kedalaman emosional pada narasi The Art of Sarah.

Kamu harus terbakar untuk bisa bersinar. — Mok Ga Hui

Meskipun aku akan hancur, aku akan melakukannya dengan gemilang. — Mok Ga Hui

Kematangan struck tanpa peringatan, seperti bencana. — Mok Ga Hui

Jika kamu ingin tahu tentang titik terendah, kamu harus menjadi titik terendah itu sendiri. — Park Mu Gyeong

Rahasia pada akhirnya akan terungkap, orang-orang pergi terlalu mudah, kebenaran selalu brutal, dan ilusi pasti akan hancur. — Park Mu Gyeong

Filosofi Cinta dan Harapan dari Kim Eun Jae

Kim Eun Jae membawa sisi melankolis namun realistis dalam drama ini.

Karena sekilas harapan jauh lebih menyiksa daripada kemalangan yang terus-menerus.

Orang-orang mengklaim bahwa cinta melampaui status, batas negara, usia, dan gender. Namun jika kamu jatuh cinta seperti itu, mereka akan bilang itu tidak nyata.

Hidup bersamamu membuatku menyadari bahwa kekayaan bukanlah keadaan keberadaan, melainkan sebuah perasaan.

People Also Ask (FAQ)

Apa pesan moral dari drama The Art of Sarah?

Drama ini mengajarkan bahwa ambisi yang tidak terkendali dan kebohongan yang ditumpuk hanya akan memberikan kebahagiaan semu yang mudah hancur.

Siapa penulis naskah The Art of Sarah?

Naskah tajam ini ditulis dengan fokus pada psikologi manusia dan kritik terhadap kapitalisme modern.

Itulah kumpulan kutipan terbaik dari drama Korea The Art of Sarah. Mana kutipan yang paling relevan dengan kehidupan Anda? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar!