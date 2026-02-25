25+ Quotes The Art of Sarah Penuh Makna tentang Kehidupan dan Pengkhianatan

Headline
Drama Korea The Art of Sarah (2026) telah sukses mencuri perhatian pemirsa global dengan alur cerita yang penuh intrik, emosi mendalam, dan karakter yang sangat dinamis. Selain akting luar biasa dari para pemainnya, drama ini dikenal karena naskahnya yang tajam dan sarat akan makna tersirat.
Setiap dialog dalam drama ini seolah menguliti realita tentang ambisi manusia, rahasia kelam, hingga konflik kelas sosial yang relevan dengan kehidupan nyata. Berikut adalah daftar kutipan (quotes) paling berkesan dari The Art of Sarah yang meninggalkan kesan mendalam bagi penonton.
Sarah Kim, sang tokoh sentral, sering memberikan perspektif dingin tentang bagaimana dunia bekerja di bawah bayang-bayang kebohongan.
Karakter Jeong Yeo Jin memberikan gambaran jujur tentang bagaimana kaum elit memandang status dan hubungan antarmanusia.
Kutipan dari karakter pendukung ini menambah kedalaman emosional pada narasi The Art of Sarah.
Kim Eun Jae membawa sisi melankolis namun realistis dalam drama ini.
Apa pesan moral dari drama The Art of Sarah?
Drama ini mengajarkan bahwa ambisi yang tidak terkendali dan kebohongan yang ditumpuk hanya akan memberikan kebahagiaan semu yang mudah hancur.
Siapa penulis naskah The Art of Sarah?
Naskah tajam ini ditulis dengan fokus pada psikologi manusia dan kritik terhadap kapitalisme modern.
Itulah kumpulan kutipan terbaik dari drama Korea The Art of Sarah. Mana kutipan yang paling relevan dengan kehidupan Anda? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar! (Z-10)
