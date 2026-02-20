Drama Korea The Art of Sarah Ternyata Terinspirasi Skandal Jam Palsu yang Viral pada 2006!

Drama Korea The Art of Sarah.(Dok. Netflix)

DRAMA terbaru The Art of Sarah yang dibintangi Shin Hye Sun tengah menjadi sorotan publik karena alur ceritanya yang menegangkan dan penuh intrik. Namun, tak banyak penonton yang menyadari bahwa kisah dalam drama tersebut terinspirasi dari skandal nyata yang pernah mengguncang Korea Selatan pada 2006, yakni kasus merek jam tangan palsu Vincent & Co.

Kala itu, Vincent & Co muncul dengan citra sebagai merek jam tangan mewah asal Swiss yang diklaim telah memasok keluarga kerajaan Eropa selama lebih dari 100 tahun.

Untuk membangun kepercayaan publik, merek ini menggelar pesta peluncuran eksklusif yang dihadiri sejumlah selebritas papan atas Korea serta mendapat sorotan dari majalah mode ternama. Strategi pemasaran yang mewah dan terkesan bergengsi sukses membuat banyak konsumen percaya tanpa ragu.

Namun, kecurigaan mulai muncul ketika tidak ada satu pun perwakilan asal Swiss yang hadir dalam acara peluncuran tersebut. Setelah dilakukan penelusuran langsung ke Swiss, terungkap bahwa Vincent & Co tidak terdaftar dan tidak memiliki eksistensi resmi di negara tersebut.

Penyelidikan lebih lanjut membongkar modus penipuan yang terstruktur rapi. Mesin jam murah diproduksi di Tiongkok, kemudian dirakit di Korea. Jam tersebut sempat dikirim ke Swiss untuk proses perakitan ulang secara administratif guna memperoleh label “Made in Switzerland” melalui celah hukum.

Dengan biaya produksi yang diperkirakan hanya sekitar 50 ribu hingga 200 ribu Won, jam tangan itu dijual dengan harga fantastis hingga puluhan juta Won.

Melalui skema ini, pelaku dilaporkan meraup keuntungan hingga ratusan juta Won dengan memanfaatkan citra kemewahan dan obsesi masyarakat terhadap merek bergengsi. Kasus Vincent & Co pun menjadi contoh nyata bagaimana kekuatan branding dan pemasaran dapat menciptakan ilusi yang meyakinkan publik.

Mengetahui latar belakang kisah nyata tersebut, drama The Art of Sarah kini terasa semakin relevan dan menarik untuk diikuti, terutama dalam menggambarkan sisi gelap dunia kemewahan dan manipulasi citra. (Anyeong Chinguya/Z-10)