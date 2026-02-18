Baru 3 Hari Tayang, The Art of Sarah Sudah Duduki Posisi 3 Top 10 Global Netflix Serial Non-Inggris!

The Art of Sarah Sudah Duduki Posisi 3 Top 10 Global Netflix Serial Non-Inggris(Dok. shs.sunnyverse)

NETFLIX kembali “kecolongan” serial yang meledak lebih cepat dari perkiraan. Serial Korea terbaru The Art of Sarah langsung jadi pembicaraan global sejak tayang perdana.

Hanya dalam tiga hari, drama misteri thriller ini melesat ke posisi 3 Netflix Top 10 Global Shows (Non-English) dan ikut menembus posisi 4 Netflix Top 10 Global (semua kategori).

Bukan sekadar naik peringkat, performanya juga terlihat dari jangkauan penonton, sekitar 3,8 juta penonton dan masuk Top 10 di 38 negara, indikasi kuat bahwa serial ini bukan hit lokal semata, tapi sudah jadi konsumsi internasional.

Serial ini tayang perdana pada 13 Februari, lalu sehari setelahnya langsung menguasai peringkat 1 Top 10 Series Netflix Korea Selatan. Momentum makin “pas” karena berdekatan dengan akhir pekan panjang dan libur Tahun Baru Imlek, membuat banyak penonton punya waktu untuk maraton, dan menyebarkan plot twist-nya di media sosial.

Misteri Mayat Membeku di Kawasan Elite Seoul

Daya tarik The Art of Sarah dimulai dari premis yang dingin secara harfiah, jasad membeku ditemukan di kawasan elite Cheongdam-dong, Seoul. Identitasnya mengejutkan, korban disebut sebagai Sarah Kim (Shin Hye Sun), perempuan berambisi yang dikenal sebagai pendiri merek mewah ternama dan sosok “sempurna” di lingkaran kelas atas.

Kasus ini ditangani detektif Park Mu-Gyeong (Lee Joon Hyuk). Namun, semakin dalam penyelidikan berjalan, semakin aneh semuanya, jejak hidup Sarah justru tampak penuh kontradiksi, bahkan nyaris tanpa rekam jejak pribadi yang solid.

Pertanyaan yang muncul bukan lagi “siapa pembunuhnya?”, tapi siapa Sarah sebenarnya.

Identitas Palsu dan Sindiran untuk Obsesi Status

Yang membuat serial ini terasa lebih dari sekadar thriller, adalah lapisan temanya. Di balik teka-teki pembunuhan, cerita pelan-pelan menggiring penonton pada kritik sosial: obsesi status, kemewahan, dan bagaimana kepalsuan bisa dianggap wajar selama dibungkus citra yang terlihat “sempurna”.

Dengan total delapan episode, The Art of Sarah menawarkan ritme cepat, twist yang rapat, serta penutup yang sengaja menyisakan ruang tafsir, membuat ambiguitas moralnya terasa mengganggu sekaligus bikin penasaran. (Kpop Chart/Z-10)