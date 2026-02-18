Setelah Mall & Kafe, Lisa Blackpink Kini Terlihat di Museum Jakarta

Lisa Blackpink di Vault Automotive Museum Jakarta.(Instagram)

LISA Blackpink terlihat berada di Vault Automotive Museum, Jakarta Selatan. Dalam sejumlah video yang beredar, ia tampil simpel namun tetap stylish dengan atasan kuning dan rambut dikuncir santai.

Yang bikin netizen makin heboh? Lisa terlihat berjalan santai menyusuri area pameran mobil klasik, bahkan beberapa kali mengabadikan koleksi mobil menggunakan ponselnya. Tanpa pengawalan mencolok dan tanpa agenda resmi, kehadirannya benar-benar seperti pengunjung biasa.

“Lisa museum date di Jakarta? Ini random banget tapi keren!” tulis salah satu netizen.

Banyak pengunjung yang awalnya tak sadar siapa sosok tersebut, hingga video beredar luas dan identitasnya terungkap.

Sebelumnya Viral di Senayan City & Pacific Place

Sebelum kunjungan ke museum, Lisa Blackpink di mall Jakarta sudah lebih dulu viral.

Ia terlihat di Senayan City mengenakan short skirt, jeans gombrong, sepatu putih, dan tas gendong merah saat menuruni eskalator. Video yang diunggah akun TikTok @pranpiyaangelina langsung meledak dan dipenuhi komentar penggemar.

Tak lama setelah itu, Lisa juga terlihat di Pacific Place Jakarta. Dalam unggahan Instagram @jktgo, ia tampak santai berjalan di area mal dan menunggu jemputan di lobi.

Suasana terlihat cukup tenang, bahkan beberapa pengunjung baru menyadari keberadaannya setelah video tersebut viral. Santai di Kafe Mewah, Netizen: “Lisa Kayak Bukan Superstar!”

Tak hanya mall, Lisa juga sempat tertangkap kamera berada di sebuah kafe yang diduga berada di The St. Regis Jakarta. Dalam video yang beredar, Lisa terlihat menikmati suasana santai sambil merekam penampilan penyanyi kafe. Momen spontan itu membuat banyak penggemar terkejut.

“Bayangin nongkrong terus tiba-tiba di sebelah kamu Lisa Blackpink,” komentar salah satu warganet.

Kehadirannya yang tampak low profile membuat publik makin kagum.

Ternyata Lisa Sedang Syuting Film Extraction: Tygo di Indonesia

Rangkaian kemunculan Lisa di berbagai tempat publik Jakarta ternyata bukan tanpa alasan.

Diketahui, Lisa tengah berada di Indonesia untuk menjalani proses syuting film aksi internasional Extraction: Tygo, bagian dari semesta film Extraction yang akan tayang di Netflix.

Dalam proyek besar ini, Lisa dikabarkan akan beradu akting dengan aktor papan atas Korea Selatan, Ma Dong-seok.

Tak heran jika kehadirannya di Jakarta terus menjadi sorotan. Namun yang menarik, bukan hanya proyek filmnya yang viral, melainkan momen-momen santai Lisa di ruang publik yang justru bikin heboh.

Lisa Blackpink di Jakarta Jadi Trending Topic

Mulai dari mall, kafe, hingga museum, setiap kemunculan Lisa Blackpink di Jakarta 2026 selalu berhasil mencuri perhatian.

Tanpa pengumuman resmi, tanpa fan meeting, tanpa event besar, tapi tetap jadi trending.

Kini pertanyaannya, Akan ke mana lagi Lisa terciduk berikutnya? Netizen sudah mulai berspekulasi. (Instagram @annyeong_chinguya dan berbagai unggahan media sosial/Z-10)