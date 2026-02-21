Bikin Heboh Bali! Lisa BlackPink Joget Santai di Savaya

Lisa Blackpink tertangkap kamera asyik joget di beach club Bali.(Instagram @lalalalisa_m)

LALISA Manobal atau Lisa BlackPink kembali menarik perhatian publik setelah sebelumnya beberapa kali terlihat di beberapa tempat publik di Jakarta. Kali ini, ia tertangkap kamera tengah menikmati waktu santai di salah satu beach club mewah di Bali.

Dalam sebuah video yang beredar luas di media sosial, idol berdarah Thailand itu terlihat sedang asyik berjoget mengikuti irama musik DJ di Savaya Bali, sebuah klub populer yang berlokasi di kawasan Uluwatu.

Baca juga : 3 Tempat Lisa Blackpink Terlihat di Jakarta yang Bikin Heboh Netizen

Dalam video tersebut, Lisa tampak rileks dan menikmati suasana santai sambil berdansa di atas panggung, dengan iringan musik dari panggung DJ, termasuk pertunjukan yang diduga dibawakan oleh DJ ternama, Disco Lines.

Momen ini langsung ramai dibicarakan pengguna media sosial dan memicu ribuan interaksi sejak kemunculannya.

“Coba setelin dangdut, dijamin pasti ketagihan,” ujar salah satu warganet di akun yang menampilkan vidio Lisa di Bali.

Baca juga : Lisa Blackpink Masuk Dunia Rom-Com Netflix, Terinspirasi Notting Hill

Sebelumnya Terlihat di Berbagai Titik di Jakarta

Kunjungan Lisa Blackpink ke Bali terjadi setelah beberapa hari sebelumnya ia sempat terlihat berjalan di sejumlah lokasi publik di Jakarta yang terekam oleh netizen dan viral di media sosial.

Ia sempat tertangkap kamera saat berada di Senayan City, mengenakan short skirt, jeans gombrong, sepatu putih, dan tas merah sambil menuruni eskalator. Selanjutnya, ia terlihat santai berjalan di Pacific Place, dalam suasana yang relatif lebih tenang tapi tetap menarik perhatian para pengunjung.

Tak hanya mall, ia juga terekam di sebuah kafe yang diduga berada di The St. Regis Jakarta, menikmati live music sambil mengabadikan momen tersebut. Beberapa laporan media lokal juga menyebutkan aktivitasnya di ruang publik Jakarta, termasuk kunjungan dan shopping di pusat perbelanjaan.

Di balik seluruh momen viral dan aktivitas santainya di ruang publik, tujuan utama kedatangan Lisa di Indonesia adalah untuk menjalani proses syuting film aksi internasional berjudul Extraction: Tygo. Proyek ini merupakan bagian dari rangkaian waralaba Extraction yang diproduksi bersama Netflix, dan dijadwalkan tayang pada tahun 2026.

Film ini dibintangi oleh Lisa Blackpink bersama aktor kawakan Ma Dong-seok (juga dikenal sebagai Don Lee), serta sejumlah pemain internasional lainnya.

Extraction: Tygo dikabarkan mengambil setting pengambilan gambar di berbagai lokasi di Indonesia, termasuk Jakarta dan wilayah sekitarnya, yang menjadi bagian penting dalam cerita aksi film tersebut.

Kedatangan Lisa di Indonesia, selain menimbulkan euforia di kalangan penggemar, juga meningkatkan perhatian masyarakat terhadap lokasi yang ia kunjungi, baik untuk urusan profesional maupun saat menikmati waktu luangnya. (Instagram/Z-10)