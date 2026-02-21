Bikin Heboh Bali! Lisa BlackPink Joget Santai di Savaya

Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
LALISA Manobal atau Lisa BlackPink kembali menarik perhatian publik setelah sebelumnya beberapa kali terlihat di beberapa tempat publik di Jakarta. Kali ini, ia tertangkap kamera tengah menikmati waktu santai di salah satu beach club mewah di Bali.
Dalam sebuah video yang beredar luas di media sosial, idol berdarah Thailand itu terlihat sedang asyik berjoget mengikuti irama musik DJ di Savaya Bali, sebuah klub populer yang berlokasi di kawasan Uluwatu.
Dalam video tersebut, Lisa tampak rileks dan menikmati suasana santai sambil berdansa di atas panggung, dengan iringan musik dari panggung DJ, termasuk pertunjukan yang diduga dibawakan oleh DJ ternama, Disco Lines.
Momen ini langsung ramai dibicarakan pengguna media sosial dan memicu ribuan interaksi sejak kemunculannya.
“Coba setelin dangdut, dijamin pasti ketagihan,” ujar salah satu warganet di akun yang menampilkan vidio Lisa di Bali.
Kunjungan Lisa Blackpink ke Bali terjadi setelah beberapa hari sebelumnya ia sempat terlihat berjalan di sejumlah lokasi publik di Jakarta yang terekam oleh netizen dan viral di media sosial.
Ia sempat tertangkap kamera saat berada di Senayan City, mengenakan short skirt, jeans gombrong, sepatu putih, dan tas merah sambil menuruni eskalator. Selanjutnya, ia terlihat santai berjalan di Pacific Place, dalam suasana yang relatif lebih tenang tapi tetap menarik perhatian para pengunjung.
Tak hanya mall, ia juga terekam di sebuah kafe yang diduga berada di The St. Regis Jakarta, menikmati live music sambil mengabadikan momen tersebut. Beberapa laporan media lokal juga menyebutkan aktivitasnya di ruang publik Jakarta, termasuk kunjungan dan shopping di pusat perbelanjaan.
Di balik seluruh momen viral dan aktivitas santainya di ruang publik, tujuan utama kedatangan Lisa di Indonesia adalah untuk menjalani proses syuting film aksi internasional berjudul Extraction: Tygo. Proyek ini merupakan bagian dari rangkaian waralaba Extraction yang diproduksi bersama Netflix, dan dijadwalkan tayang pada tahun 2026.
Film ini dibintangi oleh Lisa Blackpink bersama aktor kawakan Ma Dong-seok (juga dikenal sebagai Don Lee), serta sejumlah pemain internasional lainnya.
Extraction: Tygo dikabarkan mengambil setting pengambilan gambar di berbagai lokasi di Indonesia, termasuk Jakarta dan wilayah sekitarnya, yang menjadi bagian penting dalam cerita aksi film tersebut.
Kedatangan Lisa di Indonesia, selain menimbulkan euforia di kalangan penggemar, juga meningkatkan perhatian masyarakat terhadap lokasi yang ia kunjungi, baik untuk urusan profesional maupun saat menikmati waktu luangnya. (Instagram/Z-10)
Lisa Blackpink viral setelah puji kelezatan nasi goreng dan sate saat live Bubble. Simak momen seru sang idol saat syuting film Netflix TYGO di Indonesia!
Nagita Slavina, yang memang dikenal sebagai seorang BLINK (sebutan fans BLACKPINK), mengaku ingin memanfaatkan momen keberadaan Lisa di Jakarta.
Lisa Blackpink terlihat di Jakarta! Simak 3 tempat viral yang jadi sorotan netizen, termasuk Senayan City, Pacific Place, dan Hotel St. Regis.
Lisa kini dipastikan akan membintangi film komedi romantis terbaru Netflix yang disebut terinspirasi dari film klasik Notting Hill (1999).
LISA Blackpink didapuk sebagai duta pariwisata di negara kelahirannya,Thailand.
Kesempatan baru dalam karier akting Jisoo ini memicu perdebatan apakah sang bintang Kpop dapat membungkam kritik mengenai aktingnya yang dianggap masih kaku
Blackpink resmi merilis MV lagu GO hasil kolaborasi dengan Chris Martin Coldplay. Simak fakta unik, lirik, dan konsep sci-fi di album DEADLINE 2026.
Simak lirik lagu GO dari Blackpink (Album Deadline 2026). Lengkap dengan makna lagu tentang keberanian, ambisi, dan lirik bahasa Inggris-Korea.
Blackpink resmi comeback dengan MV GO dan mini album Deadline. Simak detail konsep futuristik dan rekor 100 juta subscribers YouTube mereka di sini.
Blackpink dan BTS pimpin laporan Hallyu 2025. Pemerintah Korsel sebut K-Pop bukan lagi tren biasa, tapi senjata ekonomi nasional!
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved