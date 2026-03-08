BLACKPINK Kembali Pecahkan Rekor, Berhasil Duduki Peringkat ke-11 Tangga Album Inggris

BLACPINK(Doc Xspots)

SETELAH terakhir kali mengeluarkan album bersama pada 2022 lalu, kini, BLACKPINK telah resmi kembali sebagai grup dengan EP “DEADLINE.”

Tentu saja, kembalinya BLACKPINK sebagai grup dinantikan oleh para penggemar setelah beberapa tahun terakhir para member grup K-pop perempuan ini fokus dengan karier solonya masing-masing.

Dirilis pada 27 Februari 2026 lalu, album “DEADLINE” menghadirkan lima lagu baru dari BLACKPINK, yaitu “JUMP,” “GO,” “Me and my,” “Champion,” serta “Fxxxboy.”

Menurut YG Entertainment selaku agensi grup tersebut, album ini mengeksplorasi kepercayaan diri dengan menggabungkan elemen EDM, hip-hop, dan pop.

Debut di Tangga Lagu Inggris

BLACKPINK kembali mencetak sejarah lain dengan resmi masuk ke dalam 100 besar tangga lagu Album Resmi Inggris dengan “DEADLINE.”

Album ini berhasil debut di peringkat ke-11 pada Official Album Charts Top 100 pada hari Jumat (13/03/2026), tepat seminggu setelah dirilis.

Sementara itu, lagu “GO” memulai debutnya di peringkat ke-44 pada tangga lagu Official Singles Chart Top 100

Cetak Rekor Baru bagi Girl Group K-pop

Selain berhasil debut di tangga lagu Inggris, BLACKPINK juga memecahkan rekor penjualan minggu pertama untuk grup K-pop perempuan dengan mini album ketiganya ini.

Menurut Hanteo Chart pada Jumat (06/03/2026), “DEADLINE” berhasil terjual hingga 1.774.577. Penjualan album ini melebihi penjualan album sebelumnya, yaitu “BORN PINK” dengan peningkatan melebihi dua ratus ribu kopi.

Selain itu, BLACKPINK juga mendominasi tangga lagu mingguan dan bulanan Hanteo hanya dalam waktu dua hari saja yang menjadikan mereka pemenang di Circle Chart.

Album “DEADLINE” juga berhasil menduduki puncak tangga lagu iTunes di 38 wilayah dan menduduki puncak tangga lagu dunia.

Bahkan, video musik untuk lagu “GO” berhasil duduk di trending YouTube seluruh dunia dan menjadi video yang paling banyak ditonton dalam 24 jam setelah dirilis.

Media internasional turut menyoroti kembalinya BLACKPINK dan memberikan ulasan positif. Misalnya, Rolling Stone memuji lagu mereka dan mengatakan bahwa BLACKPINK kembali ke masa kejayaannya.

Billboard juga memuji lagu “GO” dengan mengatakan, “Ini adalah lagu terbaik di album ini dan lagu yang benar-benar mewakili BLACKPINK.”

Rekor tersebut menandai pengaruh BLACKPINK yang sangat besar di pasar musik global sekaligus menandai kekuatan dari basis penggemar mereka. Lebih jauh lagi, permintaan global untuk album “DEADLINE” melebihi ekspektasi yang menyebabkan peningkatan produksi.

Penjualan akhir dari album terbaru BLACKPINK ini diperkirakan akan meningkat lebih jauh lagi.

Kini, selain menduduki peringkat lagu di Inggris, lagu “GO” pada album terbaru BLACKPINK berhasil duduki peringkat pertama pada tangga lagu YouTube Korea dan berada pada posisi ke-10 di Melon Top 100.

