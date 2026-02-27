Bukan Sekadar Cameo, Ini Peran Mengejutkan Chris Martin di Video Musik GO Blackpink!

Peran Mengejutkan Chris Martin di Video Musik GO Blackpink!(Dok. Instagram)

Grup K-Pop global, Blackpink, resmi melakukan comeback yang paling dinanti pada Jumat, 27 Februari 2026, dengan merilis mini album ketiga bertajuk DEADLINE.

Fokus utama dari kembalinya Jisoo, Jennie, Rosé, dan Lisa kali ini adalah title track berjudul GO, sebuah karya ambisius yang melibatkan vokalis Coldplay, Chris Martin.

Berdasarkan validasi data terbaru, kolaborasi ini mencatatkan sejarah baru bagi Blackpink. Untuk pertama kalinya, keempat member secara kolektif turun tangan langsung dalam proses kreatif. Jennie, Jisoo, dan Lisa tercatat sebagai penulis lirik, sementara Rosé terlibat aktif sebagai komposer dan penulis lirik bersama Chris Martin.

Konsep MV: Perjalanan Kosmik dan Visual Sci-Fi

Video musik lagu GO hadir dengan skala sinematik yang luar biasa. Mengusung konsep sci-fi (sains fiksi), para penggemar (BLINK) disuguhkan visual yang melampaui batas bumi.

Keempat anggota Blackpink terlihat menavigasi medan ekstrem, mulai dari lautan yang bergejolak, lanskap lava yang mencair, hingga ruang hampa udara di luar angkasa.

Salah satu adegan paling ikonik dalam MV ini adalah saat keempatnya bersatu menggenggam dayung yang saling bersilangan, menyimbolkan tekad dan kesatuan mereka setelah hampir empat tahun tidak merilis proyek grup secara penuh sejak album Born Pink (2022).

Fakta Menarik Kolaborasi

Kredit Penulisan: Chris Martin (Coldplay) berkontribusi pada komposisi, penulisan lirik, hingga aransemen (keyboard dan piano).

Keterlibatan Member: Ini adalah title track pertama di mana seluruh member (Jisoo, Jennie, Rosé, Lisa) mendapatkan kredit resmi dalam pembuatan lagu.

Rekor Awal: MV lagu G0 telah menembus 6 jutaan penayangan hanya dalam beberapa jam pertama, memperkuat posisi Blackpink dengan 100 juta subscribers YouTube.

Distribusi Global: Album DEADLINE menjadi proyek pertama Blackpink yang didistribusikan secara global melalui The Orchard (Sony Music).

Daftar Lagu di Mini Album DEADLINE (2026)

No Judul Lagu Produser Utama 1 JUMP (Pre-release) Teddy, Diplo 2 GO (Title Track) Cirkut, Teddy, Chris Martin 3 Me and My Dr. Luke, Vaughn Oliver 4 Champion Dr. Luke 5 Fxxxboy Teddy, Kush

Dengan perpaduan elemen EDM-hip hop yang intens dan sentuhan anthem megah khas Chris Martin, GO diprediksi akan mendominasi tangga lagu global sepanjang tahun 2026.

Kolaborasi ini juga didukung oleh proyek spesial "NMK X BLACKPINK" bersama Museum Nasional Korea sebagai bagian dari promosi budaya global.