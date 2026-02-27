Bukan Sekadar Cameo, Ini Peran Mengejutkan Chris Martin di Video Musik GO Blackpink!

Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Grup K-Pop global, Blackpink, resmi melakukan comeback yang paling dinanti pada Jumat, 27 Februari 2026, dengan merilis mini album ketiga bertajuk DEADLINE.
Fokus utama dari kembalinya Jisoo, Jennie, Rosé, dan Lisa kali ini adalah title track berjudul GO, sebuah karya ambisius yang melibatkan vokalis Coldplay, Chris Martin.
Berdasarkan validasi data terbaru, kolaborasi ini mencatatkan sejarah baru bagi Blackpink. Untuk pertama kalinya, keempat member secara kolektif turun tangan langsung dalam proses kreatif. Jennie, Jisoo, dan Lisa tercatat sebagai penulis lirik, sementara Rosé terlibat aktif sebagai komposer dan penulis lirik bersama Chris Martin.
Video musik lagu GO hadir dengan skala sinematik yang luar biasa. Mengusung konsep sci-fi (sains fiksi), para penggemar (BLINK) disuguhkan visual yang melampaui batas bumi.
Keempat anggota Blackpink terlihat menavigasi medan ekstrem, mulai dari lautan yang bergejolak, lanskap lava yang mencair, hingga ruang hampa udara di luar angkasa.
Salah satu adegan paling ikonik dalam MV ini adalah saat keempatnya bersatu menggenggam dayung yang saling bersilangan, menyimbolkan tekad dan kesatuan mereka setelah hampir empat tahun tidak merilis proyek grup secara penuh sejak album Born Pink (2022).
|No
|Judul Lagu
|Produser Utama
|1
|JUMP (Pre-release)
|Teddy, Diplo
|2
|GO (Title Track)
|Cirkut, Teddy, Chris Martin
|3
|Me and My
|Dr. Luke, Vaughn Oliver
|4
|Champion
|Dr. Luke
|5
|Fxxxboy
|Teddy, Kush
Dengan perpaduan elemen EDM-hip hop yang intens dan sentuhan anthem megah khas Chris Martin, GO diprediksi akan mendominasi tangga lagu global sepanjang tahun 2026.
Kolaborasi ini juga didukung oleh proyek spesial "NMK X BLACKPINK" bersama Museum Nasional Korea sebagai bagian dari promosi budaya global.
Simak lirik lagu GO dari Blackpink (Album Deadline 2026). Lengkap dengan makna lagu tentang keberanian, ambisi, dan lirik bahasa Inggris-Korea.
