Lisa Blackpink Masuk Dunia Rom-Com Netflix, Terinspirasi Notting Hill

Lisa Blackpink.(Dok: Deadline/Abi Polinsky)

LISA Blackpink kembali memperluas langkahnya di dunia hiburan global. Setelah debut aktingnya lewat musim ketiga serial HBO The White Lotus, Lisa kini dipastikan akan membintangi film komedi romantis terbaru Netflix yang disebut terinspirasi dari film klasik Notting Hill (1999).

Lisa, yang memiliki nama lengkap Lalisa Manobal, akan kembali bekerja sama dengan produser eksekutif The White Lotus, David Bernad. Menurut laporan media Deadline, proyek ini mulai dikembangkan sejak keduanya berada di lokasi syuting serial tersebut.

Kedekatan mereka disebut terjalin karena kesamaan selera terhadap rom-com ikonik Notting Hill, yang menampilkan kisah cinta tak terduga antara seorang aktris Hollywood dan pemilik toko buku di London.

Meski detail plot dan jadwal produksi masih dirahasiakan, film ini akan ditulis oleh Katie Silberman, penulis naskah di balik sejumlah film populer seperti Set It Up, Booksmart, hingga Don't Worry Darling.

Tak hanya menjadi pemeran utama, Lisa juga akan bertindak sebagai produser eksekutif, bersama Alice Kang. Sementara itu, Bernad akan memproduseri lewat Middle Child Productions, dengan Silberman yang kini terikat kemitraan kreatif eksklusif bersama Netflix.

Lisa Juga Terlibat dalam Spin-off Extraction

Selain rom-com ini, Lisa juga tengah mengerjakan film aksi thriller berjudul Tygo, spin-off dari waralaba Extraction Netflix. Film tersebut akan mempertemukannya dengan aktor Don Lee (Train To Busan, Eternals) dan Lee Jin-uk (Squid Game).

Tygo mengisahkan mantan tentara anak yang menjadi tentara bayaran dan berusaha membalas dendam pada jaringan kriminal Korea Selatan setelah misi gagal. Lisa akan memerankan Lia, anggota kunci tim sekaligus sahabat terdekat Tygo.

Blackpink Siap Comeback Lewat Mini Album Deadline

Di tengah kesibukan aktingnya, Lisa juga bersiap kembali ke panggung musik bersama Blackpink. Grup tersebut akan merilis mini album terbaru bertajuk Deadline pada 27 Februari.

Daftar lagu telah diumumkan melalui Instagram resmi mereka, terdiri dari lima track:

Jump (pra-rilis) Go (title track) Me And My Champion Fxxxboy

Album ini menjadi comeback besar setelah para anggota fokus pada karier solo, sebelum akhirnya kembali bersatu dalam tur dunia Deadline yang berlangsung dari Juli 2025 hingga Januari 2026.

Di luar musik dan film, Lisa juga baru saja diumumkan sebagai Duta Amazing Thailand untuk kampanye pariwisata Feel All The Feelings dari Otoritas Pariwisata Thailand. (CNA/Z-10)