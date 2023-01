Serial-Serial HBO Berjaya di Golden Globes 2023

Dalam puncak seremoni Golden Globe 2023, serial drama terbaik dimenangkan oleh House of the Dragon, prekuel serial Game of Thrones. Sementara itu, serial musikal atau komedi terbaik dimenangkan Abbott Elementary, dan miniserial terbaik dimenangkan The White Lotus.

House of the Dragon dan The White Lotus merupakan serial yang diproduksi dan ditayangkan di HBO. Sementara itu, Abbott Elementary tayang untuk tv ABC.

Sementara itu, film terbaik kategori musikal atau komedi dimenangkan oleh The Banshees of Inisherin. Selain itu film ini juga membawa pulang piala untuk aktor terbaik (Colin Farrell) dan skenario terbaik (Martin McDonagh). Film ini juga menerima nominasi terbanyak (delapan).

Pada kategori drama, film terbaik dimenangkan oleh The Fabelmans. Film ini juga membawa pulang piala sutradara terbaik (Steven Spielberg).

Pengumuman kemenangan film drama terbaik sekaligus menutup gelaran penghargaan Golden Globes 2023 yang berlangsung di Beverly Hilton Hotel, California, AS pada Rabu, (11/1) waktu Indonesia. (M-2)