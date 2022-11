Serial The White Lotus Lanjut ke Season 3

SERIAL antologi HBO peraih penghargaan Emmy, The White Lotus, karya Mike White, akan hadir lagi dengan season ketiga yang menceritakan grup tamu baru di bangunan White Lotus lainnya.

Season pertama, yang telah tayang 21 Juli dan mengambil lokasi di Hawaii, menerima 20 nominasi penghargaan Emmy untuk 13 kategori dan sepuluh kemenangan, yang terbanyak meraih kemenangan dibandingkan program lainnya pada tahun lalu, antara lain untuk Outstanding Limited or Anthology Series.

Season kedua, mengambil lokasi di Sisilia, tayang mulai 31 Oktober dan akan berakhir pada 12 Desember.

Episode pertamanya telah ditonton oleh lebih dari 7,6 million pemirsa, dan minggu lalu meraih rekor tertinggi mingguan sepanjang masa, menjadi judul nomor #1 di antara tayangan HBO Max.

Executive Vice President, HBO Programming, Head of HBO Drama Series and Films Francesca Orsi mengatakan, “Merefleksikan asal-usul kesederhanaan The White Lotus, mengalir sejak awal sebagai produksi bermuatan pandemi, tidak mungkin tak memesona oleh cara Mike mengatur salah satu tayangan paling seru dan diakui para kritisi. Bukan hanya itu, ia juga terus meraih pencapaian tertinggi di Season 2, yang merupakan bukti terbaik dari karya Mike yang tak tertandingi. Keberaniannya untuk menyelami kedalaman jiwa manusia, dikombinasikan dengan humor khas yang saru dan gaya penyutradaraannya yang mengambang, membuat kita bermimpi menikmati liburan di resor yang memukau. Kami sangat senang mendapat kesempatan berkolaborasi bersama di season ketiga.”

Mike White, creator, writer, and director menyampaikan: “Tidak ada tempat yang lebih saya sukai untuk bekerja selain HBO dan tidak ada orang yang lebih saya sukai untuk bermitra selain Casey Bloys, Francesca Orsi, Nora Skinner dan tim mereka yang luar biasa. Saya merasa beruntung mendapatkan kesempatan ini lagi dan bersemangat untuk mempertemukan kembali dengan para kolaborator yang berbakat dalam The White Lotus.”

Disebut sebagai “segar dan provokatif” oleh Time, season kedua The White Lotus telah menuai pujian kritis yang kuat bagi para pemeran yang “luar biasa” (TV Guide) dan “berdaya pikat yang memabukkan” (CNN).

Collider menyebutnya “Mike White menciptakan dua kali sambaran petir” dan Decider menyebut season ini sebagai “kemenangan yang gemilang.”

The White Lotus Season 2 diciptakan, ditulis dan disutradarai oleh Mike White; dengan executive producer White, David Bernad dan Mark Kamine. (RO/OL-1)