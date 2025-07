Spinoff The Big Bang Theory, Stuart Fails to Save The Universe, Hadir di HBO Max

Para pemeran serial The Big Bang Theory(MI/Dok HBO Max)

HBO Max resmi mengumumkan kehadiran serial komedi terbaru berjudul Stuart Fails to Save the Universe, sebuah spinoff dari serial legendaris The Big Bang Theory, yang diproduksi Chuck Lorre Productions bekerja sama dengan Warner Bros. Television.

Serial ini menghadirkan petualangan baru dalam semesta The Big Bang Theory, dengan karakter utama Stuart Bloom, yang kali ini memegang peran penting dalam menyelamatkan — atau malah menghancurkan — realitas.

Dalam serial ini, Stuart, pemilik toko buku komik yang dikenal penggemar dari serial asli, secara tidak sengaja merusak perangkat ilmiah rakitan Sheldon dan Leonard. Akibatnya, perangkat tersebut memicu bencana multiverse yang dikenal sebagai multiverse Armageddon.

Stuart pun ditugaskan untuk memulihkan realitas, dan dalam misi penuh kekacauan ini, ia dibantu oleh kekasihnya Denise, ahli geologi Bert, serta fisikawan kuantum Barry Kripke.

Sepanjang perjalanan, mereka bertemu dengan berbagai versi alternatif dari karakter-karakter The Big Bang Theory yang sudah sangat dicintai para penggemar — dan seperti tersirat dalam judulnya, usaha penyelamatan ini tidak berjalan mulus.

Serial ini dibintangi Kevin Sussman (Stuart), Lauren Lapkus (Denise), Brian Posehn (Bert), dan John Ross Bowie (Barry).

Dengan barisan tokoh yang familiar, namun kini terlibat dalam alur cerita yang lebih liar dan penuh kejutan, serial ini menjanjikan pengalaman baru yang tetap menghibur dengan sentuhan khas komedi The Big Bang Theory.

Produksi serial ini dipimpin oleh para kreator ternama: Chuck Lorre, Zak Penn, dan Bill Prady, yang juga menjadi produser eksekutif.

Dalam pernyataannya, Chuck Lorre mengaku ingin melakukan sesuatu yang radikal dan berbeda dari zona nyamannya — sesuatu yang para karakter The Big Bang Theory akan cintai, benci, dan perdebatkan.

Zak Penn menambahkan bahwa proyek ini adalah hasil dari “visi liar dan gila” yang terinspirasi dari semesta yang diciptakan Chuck dan Bill.

Sementara Bill Prady mengungkapkan bahwa menulis serial ini bersama dua tokoh tersebut adalah proses yang sangat menyenangkan, dan ia yakin energi positif tersebut akan tersampaikan kepada para penonton.

Menanggapi peluncuran spinoff ini, Channing Dungey, Chairman dan CEO Warner Bros. Television Group dan WBD Networks di Amerika Serikat, menyatakan bahwa Chuck dan Bill telah menghadirkan salah satu komedi paling ikonik sepanjang masa lewat The Big Bang Theory, dan mereka sangat antusias melihat semesta cerita ini berkembang lebih jauh melalui sentuhan naratif khas dari Zak Penn.

Bagi penggemar yang ingin kembali meresapi nostalgia dan kelucuan dunia The Big Bang Theory, seluruh musim serial aslinya kini tersedia di HBO Max.