Season 2 Serial House of the Dragon Mulai Tahap Produksi

SERIAL HBO Original House of the Dragon akan berlanjut ke Season 2 dan kini telah mulai tahapan produksi dengan serangkaian pengambilan gambar di Studio Leavesden, Britania Raya.

"House of the Dragon akan kembali. Kami sangat senang bisa kembali melakukan syuting dengan tim yang telah menjadi seperti keluarga serta talenta yang baru bergabung," ungkap Produser Eksekutif House of the Dragon Ryab Condal dalam siaran pers, dikutip Kamis (13/4).

Serial yang diangkat dari novel karya George RR Martin, Fire and Blood, mengambil latar 200 tahun sebelum peristiwa di serial Game of Thrones.

House of the Dagon berkisah mengenai kejayaan hingga konflik yang menghancurkan klan Targaryen.

Para bintang yang hadir di House of the Dragon Season 2 ini adalah Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno, dan Rhys Ifans.

Sejumlah pemain lama juga kembali seperti Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall, dan Matthew Needham.

House of the Dragon Season 2 dijadwalkan tayang pada 2024. (Ant/Z-1)