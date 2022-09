Serial Terbaru Amazon 'Rings of Power' Sulit Kalahkan 'House of Dragon'

PROYEK bernilai miliaran dolar yang tayang di Amazon LOTR “Rings of Power” kalah dalam pertarungan jumlah penayangan melawan “House of Dragon” prekuel dari Game of Thrones yang disiarkan HBO.

Menurut Insider, Game of Thrones mengumpulkan 51% lebih banyak penonton daripada Lord of the Rings. Namun, juru bicara Amazon menentang pandangan Rings of Power tidak sebanding dengan House of Dragon.

"Ulasan penonton di Rotten Tomatoes telah ditimbun secara tidak adil oleh kampanye pengeboman ulasan yang diatur oleh aktor online jahat," kata juru bicara Amazon.

Sebaliknya, para analis menunjukkan basis penggemar fanatik Tolkien (penulis novel LOTR) marah karena merekrut asperasi pada serial bernilai miliaran dolar itu.

"Tidak mungkin bagi Amazon untuk menyenangkan jutaan penggemar Tolkien, terlepas dari anggaran yang sangat besar untuk seri ini," ucap analis perusahaan DA Davidson, Tom Forte.

"Pasti ada karakter, plot, subplot, garis, dan lainnya dalam seri ini yang akan membuat marah/mengecewakan banyak penggemar. Bahkan ada risiko seri itu sendiri mengecewakan," imbuhnya.

Sementara itu, Amazon menyatakan keberhasilan Rings of Power. Salah satu satu mantan eksekutif senior Amazon Studios menceritakannya kepada Insider.

"Jika tidak berhasil, akan ada pertanyaan besar dari Andy Jassy dan dewan direksi. Jika kita tidak bisa mengambil bagian dari IP ini dan membuatnya sukses, mengapa Amazon Studios ada di sini?" ungkap mantan eksekutif senior tersebut.

"Itu harus berhasil, tidak ada pilihan," ucapnya.(thenews/OL-5)