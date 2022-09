Tyroe Muhafidin, Aktor Berdarah Indonesia di Serial The Rings Of Power

TYROE Muhafidin merupakan salah satu aktor termuda berdarah Indonesia yang memerankan Theo, putra Bronwyn, dalam serial The Rings Of Power Premiere.

Kabarnya, ini menjadi karakter utama yang pertama kali didapat Tyroe. Sebelumnya, ia sudah kerap bergabung dalam beberapa serial tv dan film pendek seperti Peta Harta Karun dan Spaghetti Kaleng (Film Pendek), Senja (Film Pendek), Two Sands (Film Pendek) dan Caravan (Seri Terbatas TV).

“Saya memerankan Theo, seorang anak muda dari Southlands - sebuah desa bernama Tir-harad – yang merupakan putra Bronwyn (penyembuh desa),” ujar Tyroe dalam konferensi pers di Mumbai.

Serial ini tayang perdana pada 2 September di Prime Video. Serial ini berlatar belakang zaman kedua dunia tengah, ribuan tahun sebelum adanya peristiwa seperti novel Lord of the Rings. Serial ini untuk pertama kalinya membawa kisah JRR Tolkien Second Age of Middle-earth ke layar yang terkenal.

Kisah di serial ini dimulai pada masa yang relatif damai. Ada serangkaian karakter baik yang sudah dikenal maupun baru. Mereka menghadapi kemunculan kembali kejahatan yang telah lama ditakuti di Middle-earth.

Biodata Tyroe Muhafidin:

Memiliki nama asli Tyroe Muhafidin, pria yang akrab disapa Tyroe ini merupakan aktor asal Australia yang masih memiliki keturunan Indonesia. Ayah dari Tyroe yakni Afid Muhafidin merupakan orang Indonesia asli yang berasal dari Brebes, Jawa Tengah. Sedangkan ibunya, Rachel Muhafidin, merupakan warga negara Australia.

Tyroe lahir di Perth, Australia Barat pada 2006. Sejak usianya masih 10 tahun, Tyroe sudah melanglang buana di dunia seni peran. Tyroe memiliki tiga orang saudara kandung. Sang adik, Tobias Muhafidin, juga terjun ke industri hiburan sebagai penyanyi di Australia.



Pada awal karirnya, tepatnya pada 2015, Tyroe sempat mengikuti audisi untuk New Faces Talent Academy di Los Angeles. Ia mendapatkan peran perdananya setelah bergabung dengan Filmbites Talent Agency. Setahun setelahnya, ia juga sempat tampil dalam video klip milik Ether berjudul Make The Suffer.

Karir Tyroe perlahan menanjak hingga 2018 ikut terlibat dalam sebuah film pendek berjudul Dusk dan berperan sebagai Noah. Ia juga sempat tampil dalam sebuah miniseri di televisi berjudul Caravan, hingga film pendek lainya seperti Treasure Maps and Tinned Spaghetti.

Kerja kerasnya membuahkan hasil. Ia berhasil mendapatkan peran untuk serial trilogi The Lord of The Rings berjudul The Lord of The Rings: The Rings of Power. Serial karya J. R. R. Tolkien itu bahkan sudah mulai tayang di Amazone Prime Video sejak 2 September 2022.

Selain Boniadi dan Muhafidin, serial fantasi mendatang juga menampilkan Ismael Cruz Cordova, Morfydd Clark, Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Owain Arthur, Maxim Baldry, Charles Edwards, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Lloyd Owen, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, Leon Wadham, Benjamin Walker, Daniel Weyman, dan Sara Zwangobani.



The Lord of the Rings: The Rings of Power di bawah arahan produser eksekutif JD Payne & Patrick McKay. Mereka bergabung dengan produser eksekutif Lindsey Weber, Callum Greene, JA Bayona, Belén Atienza, Justin Doble, Jason Cahill, Gennifer Hutchison, Bruce Richmond, dan Sharon Tal Yguado, dan produser Ron Ames dan Christopher Newman. Wayne Che Yip adalah co-executive producer dan sutradara bersama JA Bayona dan Charlotte Brändström.(OL-5)