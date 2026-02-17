3 Tempat Lisa Blackpink Terlihat di Jakarta yang Bikin Heboh Netizen

Headline
KEHADIRAN Lalisa Manobal, atau yang lebih dikenal dengan nama Lisa Blackpink, di Jakarta tidak hanya mencuri perhatian berkat agenda profesionalnya. Beberapa video yang beredar di TikTok dan Instagram memperlihatkan idol global ini mengunjungi berbagai lokasi publik, yang langsung viral di media sosial.
Berikut adalah tiga tempat yang jadi sorotan netizen saat Lisa terlihat di Jakarta:
Lisa pertama kali terekam kamera netizen di Senayan City. Dalam video yang diunggah oleh akun TikTok @pranpiyaangelina pada Senin (17/2), Lisa mengenakan short skirt yang dipadukan dengan jeans gombrong, sepatu putih, dan tas gendong merah. Ia tampak santai menuruni eskalator ditemani timnya. Video tersebut berhasil menembus lebih dari 850 ribu penonton dan mendapat 50 ribu likes.
Sejumlah warganet berkomentar, "Ga ke Tanah Abang lis liat-liat baju lebaran," menambah ramainya diskusi di kolom komentar.
Tempat kedua yang mencuri perhatian adalah Pacific Place. Dalam unggahan Instagram @jktgo pada Sabtu (14/2), Lisa terlihat santai berjalan di sekitar mal. Salah satu akun menuliskan, "Pov: Lagi ngopi sore terus liat Lisa lewat jalan-jalan sore di PP." Video lainnya menunjukkan Lisa berdiri di lobi mal sambil menunggu jemputan. Suasana terlihat cukup tenang, dan tak banyak orang yang langsung menyadari kehadiran bintang internasional ini.
Unggahan tersebut dengan cepat menyebar dan menjadi pembicaraan hangat di media sosial.
Kemunculan Lisa Blackpink selanjutnya terjadi di sebuah kafe yang diduga berada di Hotel St. Regis Jakarta. Dalam unggahan TikTok @sarah_falisha, Lisa terlihat menikmati suasana santai di kafe sambil mengabadikan penampilan seorang penyanyi. Meskipun tanpa agenda resmi, kehadiran Lisa langsung menarik perhatian pengunjung kafe.
Momen ini semakin menunjukkan sisi santai Lisa di tengah jadwal padatnya yang penuh aktivitas.
Kemunculan Lisa di berbagai tempat publik Jakarta terjadi di tengah syuting film internasional berjudul Extraction: Tygo, yang merupakan bagian dari semesta film Extraction yang akan tayang di Netflix. Film ini menjadi salah satu proyek akting internasional yang paling dinantikan oleh penggemar, dan menandai langkah besar Lisa di industri perfilman global. (TikTok/Instagram/Z-10)
