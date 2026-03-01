Lisa Blackpink Puji Nasi Goreng & Sate saat Syuting Film TYGO di Indonesia

Lisa Blackpink Puji Nasi Goreng & Sate.(Instagram: @lalalalisa_m)

KABAR membanggakan datang bagi para Blink di Tanah Air. Member grup K-pop Lisa Blackpink, atau Lalisa Manobal, kembali mencuri perhatian publik Indonesia setelah memberikan pujian setinggi langit untuk kuliner khas Nusantara dalam sesi siaran langsung terbarunya.

Momen hangat tersebut terjadi saat Lisa menyapa penggemar melalui platform Bubble pada Sabtu (28/2). Di tengah obrolan santai, pelantun lagu "Rockstar" ini secara spontan mengungkapkan kecintaannya pada hidangan ikonik Indonesia yang ia santap selama berada di sini.

"Nasi goreng, mie goreng sangat enak. Aku sangat suka sate," ujar Lisa dengan senyum lebar dalam cuplikan video yang kini viral di berbagai platform media sosial seperti TikTok dan X (sebelumnya Twitter).

Pernyataan sederhana dari sang bintang dunia ini langsung memicu gelombang reaksi positif dari warganet. Banyak yang merasa bangga karena kuliner lokal seperti nasi goreng dan sate mendapatkan pengakuan langsung dari sosok berpengaruh sekelas Lisa.

Sedang Syuting Proyek Netflix "TYGO" di Indonesia

Keberadaan Lisa di Indonesia bukan tanpa alasan. Idol asal Thailand ini diketahui sedang menjalani proses syuting intensif untuk proyek film terbaru produksi Netflix yang berjudul "TYGO".

Meskipun detail plot film tersebut masih dirahasiakan rapat oleh pihak produksi, kehadiran Lisa di berbagai lokasi di Indonesia telah menjadi perbincangan hangat sejak awal tahun 2026. Aktivitasnya yang mencicipi makanan lokal dianggap sebagai bentuk apresiasi tulus terhadap budaya tempatnya bekerja.

Dampak Positif Bagi Diplomasi Kuliner Indonesia

Fenomena "Lisa Effect" ini diyakini akan memberikan dampak signifikan terhadap promosi pariwisata dan kuliner Indonesia di kancah internasional.

Mengingat basis penggemar Blackpink yang masif di seluruh dunia, testimoni Lisa mengenai kelezatan nasi goreng dan sate secara tidak langsung menjadi iklan gratis bagi diplomasi kuliner (gastrodiplomacy) Indonesia.

Para penggemar pun mulai membanjiri kolom komentar dengan rekomendasi makanan lain. Banyak yang berharap Lisa juga sempat mencicipi rendang, bakso, hingga gado-gado sebelum menyelesaikan jadwal syutingnya di Indonesia.

Kehadiran bintang internasional seperti Lisa tidak hanya membawa antusiasme bagi penggemar, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai lokasi syuting film kelas dunia sekaligus destinasi wisata kuliner yang tak tertandingi. (Instagram @Kdramaarea_id/Z-10)