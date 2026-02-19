Lisa BLACKPINK di DM Nagita Slavina, ini Kata Raffi Ahmad

Headline
DUNIA hiburan Tanah Air kembali dihebohkan oleh aksi spontan Nagita Slavina yang mengirimkan pesan langsung (Direct Message/DM) kepada bintang global, Lisa BLACKPINK. Momen unik ini terungkap melalui kanal YouTube RANS Entertainment saat keluarga "Sultan Andara" tersebut merayakan ulang tahun bersama pada 17 Februari 2026.
Nagita Slavina, yang memang dikenal sebagai seorang BLINK (sebutan fans BLACKPINK), mengaku ingin memanfaatkan momen keberadaan Lisa di Jakarta. Kabarnya, Lisa sedang berada di Indonesia untuk keperluan syuting film Extraction: Tygo.
"Aku mau DM Lisa ah, mau ngasih tahu kalau besok ulang tahun," ucap Nagita dengan antusias di depan suami dan anak-anaknya. Nagita bahkan menuliskan undangan makan malam dalam bahasa Inggris, berharap sang idola bisa mampir ke kediamannya.
Melihat aksi nekat istrinya, Raffi Ahmad justru memberikan tanggapan yang sangat realistis dan kocak. Raffi sempat mencoba melarang Nagita karena menganggap pesan tersebut tidak akan pernah dibaca.
Meski diprotes sang suami, Nagita tetap teguh pada pendiriannya. "Ih ya sudah sih, dia nggak akan buka biarin aja, aku mau," jawab Nagita santai.
Aksi fangirling Nagita Slavina ini langsung menuai beragam reaksi di media sosial. Banyak netizen yang merasa terwakili oleh sikap Nagita yang tetap rendah hati meskipun ia sendiri adalah artis besar di Indonesia.
"Sekelas Mama Gigi aja belum tentu dibalas, apalagi kita rakyat jelata," tulis salah satu netizen yang viral di platform X.
Beberapa rekan selebriti juga turut memberikan komentar di unggahan Instagram @raffinagita1717, menyebut bahwa keberanian Nagita adalah bentuk apresiasi tulus seorang penggemar kepada idolanya tanpa memandang status sosial.
|Detail
|Keterangan
|Tanggal Lahir
|17 Februari (Raffi & Nagita)
|Usia Raffi Ahmad
|39 Tahun
|Usia Nagita Slavina
|38 Tahun
|Kado Spesial
|Jam Tangan Mewah senilai Rp 7 Miliar
Hingga saat ini, belum ada kabar apakah Lisa BLACKPINK membalas pesan tersebut. Namun, aksi Nagita Slavina ini telah membuktikan bahwa kecintaan terhadap idola tidak mengenal batas, bahkan bagi seorang selebritas sekelas Nagita sekalipun. (Z-4)
