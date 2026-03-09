Raffi Ahmad Senang Diberi Kado HP Nokia N-Gage oleh Desta

Raffi Ahmad diberi HP Nokia N-Gage(Ist/tangkapan layar)

KABAR unik datang dari lingkaran pertemanan papan atas Indonesia. Presenter kondang Desta Mahendra memberikan kejutan tak terduga untuk sahabatnya, Raffi Ahmad. Alih-alih memberikan barang bermerek dengan harga selangit, Desta justru memilih memberikan sebuah ponsel legendaris, Nokia N-Gage, sebagai kado ulang tahun.

Momen pemberian kado tersebut terekam dalam unggahan media sosial Raffi Ahmad pada Minggu (8/3/2026). Dalam video singkat tersebut, Raffi tampak terkejut saat membuka kotak kecil yang ternyata berisi ponsel "gaming" ikonik dari awal era 2000-an tersebut.

Alasan Desta Memberi Nokia N-Gage

Bukan tanpa alasan Desta memilih Nokia N-Gage sebagai hadiah. Desta mengungkapkan bahwa ponsel tersebut adalah simbol nostalgia masa muda mereka. Di tengah gempuran teknologi smartphone modern, Nokia N-Gage dianggap sebagai barang koleksi (collector's item) yang sangat sulit dicari dalam kondisi baik.

"Gila sih itu, nyari di mana juga nggak bakalan ada yang kondisinya kayak gini," ujar Desta dalam unggahan tersebut. Desta ingin memberikan sesuatu yang memiliki nilai sejarah dan personal bagi Raffi Ahmad, mengingat keduanya sudah bersahabat sejak lama sebelum mencapai puncak popularitas seperti sekarang.

Selain unit ponselnya, Desta juga melengkapi kado tersebut dengan kartu perdana dengan nomor cantik yang juga bernuansa jadul, menambah kesan autentik pada hadiahnya.

Respons Raffi Ahmad: "Gue Pernah Punya Dulu!"

Menerima kado tersebut, suami Nagita Slavina ini langsung menunjukkan ekspresi kegembiraan yang luar biasa. Raffi Ahmad mengaku ponsel tersebut membangkitkan kenangan masa lalunya saat baru merintis karier di dunia hiburan.

"Wah gila, ini gue pernah punya dulu! Makasih banyak bro," ungkap Raffi sambil memamerkan ponsel tersebut ke arah kamera. Raffi tampak sangat menghargai usaha Desta yang berhasil menemukan ponsel langka tersebut di tahun 2026 ini.

Persahabatan keduanya memang semakin erat, terutama sejak mereka tergabung dalam grup "The Dudas-1" bersama Gading Marten dan Ariel NOAH. Kado Nokia N-Gage ini pun menjadi bukti bahwa bagi para pesohor ini, nilai sebuah perhatian dan kenangan jauh lebih berharga daripada sekadar label harga. (Z-4)