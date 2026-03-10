Prabowo Panggil Menkeu Purbaya dan Gubernur BI ke Istana

Presiden Prabowo Subianto.(Antara Foto)

PRESIDEN Prabowo Subianto memanggil Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih untuk rapat terbatas atau ratas kabinet di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/3).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia yang erat sangat penting untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah dinamika pasar global.

Ia mengatakan apabila Kemenkeu memastikan perkembangan ekonomi bagus dan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) cukup. Sedangkan BI menurutnya memantau nilai tukar seperti apa.

"Jadi kerja sama yang erat antara pemerintah dengan BI perlu untuk menjaga stabilitas nilai tukar," kata Purbaya.

Menurut Purbaya koordinasi yang solid antara otoritas fiskal dan moneter dapat membantu meredam gejolak pasar global.

"Kalau kompak enggak terlalu sulit mengendalikan gejolak pasar dunia," imbuh dia.

Sementara itu, Kepala Bappisus Aries Marsudiyanto mengaku tak tahu topik yang akan dibahas. Namun, ia dipanggil presiden.

"Enggak tahu ya soal apa, dipanggil, tapi pasti ada," ujar dia.

Meskipun demikian, ia mengatakan stok pangan menjelang lebaran serta energi nasional masih aman.

Para menteri dan pimpinan lembaga negara hadir di Istana Negara sekitar pukul 14.00 WIB.

Rapat terbatas tersebut berlangsung secara tertutup di tengah dinamika ekonomi global dan tingginya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. (Ant/H-4)