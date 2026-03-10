Rupiah Sempat Tembus Rp17.000, Menkeu Ungkap Peran BI

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.(Antara)

MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menuturkan, pengendalian nilai tukar rupiah dari dolar Amerika Serikat masih dapat dilakukan dengan baik. Itu utamanya didukung oleh sinergi antara pemerintah dan Bank Indonesia.

"BI mungkin monitor keadaan nilai tukar seperti apa. Jadi, kerja sama yang enak antara pemerintah dengan BI perlu untuk menjaga stabilitas nilai tukar. Dan kalau kompak seperti ini, enggak terlalu sulit mengendalikan gejolak pasar dunia," ujarnya kepada pewarta di Istana Kepresidenan, Selasa (10/3).

Purbaya menambahkan, pergerakan nilai tukar rupiah juga cenderung dinamis. Meski sempat menembus Rp17 ribu per dolar AS pada Senin (9/3) siang, mata uang Garuda saat ini disebut menguat menjadi di kisaran Rp16.800 per dolar AS.

Bendahara Negara juga menyatakan, sejauh ini fondasi perekonomian nasional masih cukup solid dan baik. Itu disebut menjadi salah satu faktor yang memudahkan pengendalian nilai tukar.

"Selama fondasi ekonomi kita bagus, mengendalikan rupiah lebih gampang dibanding kalau ekonomi lagi berantakan," pungkasnya. (Z-10)