Jisoo BLACKPINK Diharap Bisa Berakting dengan Baik di Drama Boyfriend on Demand

Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Jisoo BLACKPINK kembali tampil di layar kaca sebagai peran utama dalam drama “Boyfriend on Demand” yang akan tayang pada 6 Maret nanti.
Kesempatan baru dalam karier akting Jisoo ini memicu perdebatan apakah sang bintang Kpop dapat membungkam kritik mengenai aktingnya yang dianggap masih kaku semenjak debutnya di dunia akting.
“Boyfriend on Demand” menambah resume Jisoo sebagai aktris, terutama setelah sempat memainkan peran sebagai peran utama dalam drama “Snowdrop” pada 2021 lalu.
Semenjak saat itu, Jisoo telah mengukir resume aktingnya dengan bermain peran dalam film “Omniscient Reader: The Prophecy” pada 2025 lalu dan dalam serial komedi zombie berjudul “Newtopia” di tahun yang sama.
Meskipun Jisoo menunjukkan perkembangan dalam aktingnya, tetapi member BLACKPINK ini masih terus menghadapi kritik mengenai diksi, vokal, dan ekspresi wajahnya di media Korea dan komunitas daring.
Kritikan itu kembali muncul setelah trailer “Boyfriend on Demand” dirilis. Beberapa dari kritikus memuji diksi dan intonasi Jisoo yang kian membaik, sementara yang lain masih melihat bahwa belum ada perkembangan yang signifikan dari aktingnya.
Pada konferensi pers 26 Februari lalu, Sutradara Kim Jung-sik mengatakan bahwa Jisoo akan mendominasi waktu tayang dari serial tersebut. Ia memperkirakan Jisoo akan muncul lebih dari 95% tayangan.
Sutradara Kim juga memuji etos kerja Jisoo selama proses syuting. Menurutnya, Jisoo mampu menangani latar dan karakter yang berbeda yang diberikan kepadanya.
“Jisoo bekerja sangat keras dan menunjukkan bahwa usaha dapat melampaui bakat. Dia sangat berdedikasi,” kata Kim.
Tidak hanya itu, Kim juga mengatakan bahwa penonton dapat melihat perkembangan karakter dan karier Jisoo sebagai aktris melalui serial ini.
Sementara itu, Jisoo mengakui adanya ekspektasi publik terhadap kemampuan beraktingnya dan mengatakan bahwa ia secara aktif berusaha untuk meningkatkan dirinya. Jisoo mengungkapkan bahwa ia banyak berdiskusi dengan sutradara untuk menunjukkan sisi yang lebih baik.
“Saya berharap penonton merasa bahwa saya akhirnya menemukan karakter yang sangat cocok untuk diri saya ketika mereka menonton serial ini,” ujar Jisoo dalam konferensi pers tersebut.
Seo Mi-rae yang diperankan oleh Jisoo merupakan seorang produser webtoon yang melarikan diri dari kenyataan yang melelahkan melalui layanan berlangganan kencan virtual futuristik.
Di sana, Mi-rae mengalami dopamin yang kuat dengan menjalin hubungan romantis dengan pria-pria sempurna yang tidak realistis. Mi-rae dapat menjalani kehidupan percintaan dan karier yang tidak dapat ia dapatkan di dunia nyata.
Serial ini dapat Anda saksikan di Netflix yang akan tayang pada 6 Maret 2026 nanti. (Z-4)
Sumber: The Korea Times, Asian Wiki
