7 Fakta Menarik The Art of Sarah, Drakor Thriller Netflix yang Viral

MEMASUKI Februari 2026, pecinta drakor disuguhkan dengan mahakarya thriller psikologis terbaru berjudul The Art of Sarah. Sejak tayang perdana pada 13 Februari di Netflix, serial ini langsung menduduki peringkat Top 10 di berbagai negara, termasuk Indonesia. Mengangkat tema identitas palsu dan obsesi terhadap status sosial, drama ini bukan sekadar tontonan misteri biasa.

Berikut adalah deretan fakta menarik yang membuat "The Art of Sarah" wajib masuk dalam daftar tontonan akhir pekan Anda.

1. Reuni Shin Hae Sun dan Lee Jun Hyuk Setelah 9 Tahun

Salah satu daya tarik utama drama ini adalah bersatunya kembali dua aktor papan atas, Shin Hae Sun dan Lee Jun Hyuk. Keduanya terakhir kali terlihat dalam satu proyek pada drama legendaris Stranger (Secret Forest) tahun 2017. Jika dulu mereka berada di sisi yang sama dalam hukum, di "The Art of Sarah", mereka terlibat dalam duel psikologis antara tersangka dan detektif.

2. Transformasi "Anna Delvey" Versi Korea

Karakter Sarah Kim yang diperankan oleh Shin Hae Sun sering dibanding-bandingkan dengan sosok nyata Anna Delvey (Inventing Anna). Sarah dikisahkan sebagai wanita yang membangun kerajaan kemewahan dari tumpukan kebohongan. Ia menciptakan persona sebagai direktur regional brand mewah fiktif bernama "Boudoir" untuk menembus kasta 0,1% elit Seoul.

3. Teka-teki Identitas: Siapa Sebenarnya Sarah Kim?

Premis drama ini dimulai dengan penemuan mayat di saluran pembuangan Cheongdam-dong yang diidentifikasi sebagai Sarah Kim. Namun, saat Detektif Park Mu Gyeong (Lee Jun Hyuk) melakukan investigasi, ia menemukan fakta mengejutkan: Sarah Kim tidak memiliki rekam jejak pribadi. Ia memiliki banyak nama (Mok Ga Hui, Kim Eun Jae), banyak usia, dan latar belakang yang terus berubah.

Info Penting: Drama ini hanya berjumlah 8 episode dan semua episode telah dirilis secara bersamaan (all-at-once) di platform Netflix.

4. Sentuhan Dingin Sutradara Kim Jin Min

Bagi Anda penggemar serial Extracurricular dan My Name, gaya visual "The Art of Sarah" akan terasa familiar namun lebih elegan. Sutradara Kim Jin Min kembali menunjukkan keahliannya dalam membangun atmosfer gelap (noir) di tengah gemerlapnya distrik mode Seoul. Penggunaan bayangan dan kontras warna dalam drama ini mempertegas tema dualitas manusia.

5. Judul Episode yang Menyimpan Petunjuk

Jangan lewatkan judul di setiap episodenya. Mulai dari "Jane Doe", "Mok Ga-hui", hingga "Boudoir", setiap judul bukan sekadar penanda, melainkan kunci untuk membuka lapisan identitas Sarah yang sebenarnya. Penonton diajak untuk "menguliti" kebohongan Sarah helai demi helai layaknya jahitan pada tas mewah.

6. Kritik Tajam Terhadap "Flexing" dan Status Sosial

Di balik ketegangannya, "The Art of Sarah" adalah satire terhadap masyarakat modern yang terobsesi pada penampilan. Drama ini menunjukkan betapa mudahnya orang percaya pada kebohongan asalkan dikemas dengan label harga yang mahal dan gaya hidup glamor di media sosial.

7. Debut Penulis Chu Song Yeon yang Memukau

Meskipun naskahnya ditulis oleh penulis pendatang baru Chu Song Yeon, narasi yang dibangun terasa sangat matang. Ia berhasil menciptakan plot yang slow-burn namun konsisten memberikan kejutan di setiap episodenya, membuat penonton sulit untuk berhenti melakukan binge-watching.