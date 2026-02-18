7 Fakta Menarik The Art of Sarah, Drakor Thriller Netflix yang Viral

Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
MEMASUKI Februari 2026, pecinta drakor disuguhkan dengan mahakarya thriller psikologis terbaru berjudul The Art of Sarah. Sejak tayang perdana pada 13 Februari di Netflix, serial ini langsung menduduki peringkat Top 10 di berbagai negara, termasuk Indonesia. Mengangkat tema identitas palsu dan obsesi terhadap status sosial, drama ini bukan sekadar tontonan misteri biasa.
Berikut adalah deretan fakta menarik yang membuat "The Art of Sarah" wajib masuk dalam daftar tontonan akhir pekan Anda.
Salah satu daya tarik utama drama ini adalah bersatunya kembali dua aktor papan atas, Shin Hae Sun dan Lee Jun Hyuk. Keduanya terakhir kali terlihat dalam satu proyek pada drama legendaris Stranger (Secret Forest) tahun 2017. Jika dulu mereka berada di sisi yang sama dalam hukum, di "The Art of Sarah", mereka terlibat dalam duel psikologis antara tersangka dan detektif.
Karakter Sarah Kim yang diperankan oleh Shin Hae Sun sering dibanding-bandingkan dengan sosok nyata Anna Delvey (Inventing Anna). Sarah dikisahkan sebagai wanita yang membangun kerajaan kemewahan dari tumpukan kebohongan. Ia menciptakan persona sebagai direktur regional brand mewah fiktif bernama "Boudoir" untuk menembus kasta 0,1% elit Seoul.
Premis drama ini dimulai dengan penemuan mayat di saluran pembuangan Cheongdam-dong yang diidentifikasi sebagai Sarah Kim. Namun, saat Detektif Park Mu Gyeong (Lee Jun Hyuk) melakukan investigasi, ia menemukan fakta mengejutkan: Sarah Kim tidak memiliki rekam jejak pribadi. Ia memiliki banyak nama (Mok Ga Hui, Kim Eun Jae), banyak usia, dan latar belakang yang terus berubah.
Info Penting: Drama ini hanya berjumlah 8 episode dan semua episode telah dirilis secara bersamaan (all-at-once) di platform Netflix.
Bagi Anda penggemar serial Extracurricular dan My Name, gaya visual "The Art of Sarah" akan terasa familiar namun lebih elegan. Sutradara Kim Jin Min kembali menunjukkan keahliannya dalam membangun atmosfer gelap (noir) di tengah gemerlapnya distrik mode Seoul. Penggunaan bayangan dan kontras warna dalam drama ini mempertegas tema dualitas manusia.
Jangan lewatkan judul di setiap episodenya. Mulai dari "Jane Doe", "Mok Ga-hui", hingga "Boudoir", setiap judul bukan sekadar penanda, melainkan kunci untuk membuka lapisan identitas Sarah yang sebenarnya. Penonton diajak untuk "menguliti" kebohongan Sarah helai demi helai layaknya jahitan pada tas mewah.
Di balik ketegangannya, "The Art of Sarah" adalah satire terhadap masyarakat modern yang terobsesi pada penampilan. Drama ini menunjukkan betapa mudahnya orang percaya pada kebohongan asalkan dikemas dengan label harga yang mahal dan gaya hidup glamor di media sosial.
Meskipun naskahnya ditulis oleh penulis pendatang baru Chu Song Yeon, narasi yang dibangun terasa sangat matang. Ia berhasil menciptakan plot yang slow-burn namun konsisten memberikan kejutan di setiap episodenya, membuat penonton sulit untuk berhenti melakukan binge-watching.
|Apakah The Art of Sarah berdasarkan kisah nyata?
|Meskipun memiliki kemiripan pola dengan kasus penipuan dunia nyata, cerita ini adalah fiksi yang dirancang sebagai kritik sosial.
|Ada berapa episode The Art of Sarah?
|Drama ini merupakan limited series dengan total 8 episode.
|Di mana menonton The Art of Sarah?
|Serial ini tersedia secara eksklusif di layanan streaming Netflix.
Cari tontonan menegangkan di akhir tahun? Ini 5 rekomendasi drakor thriller Netflix terbaik, dari The Price of Confession hingga Weak Hero Class 2, penuh misteri dan ketegangan psikologis.
Mengenal profil Shin Hae-sun dan bedah 5 karakter yang dimainkannya di drama The Art of Sarah 2026: Mok Ga-hui, Dua, Eun-jae, Sarah Kim, dan Mi-jeong.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved