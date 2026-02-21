5 Identitas Shin Hae-sun di The Art of Sarah, Mana yang Asli?

Headline
NAMA Shin Hae-sun kembali menjadi perbincangan hangat di awal tahun 2026 berkat peran fenomenalnya dalam drama thriller psikologis The Art of Sarah. Aktris yang dikenal lewat kemampuan aktingnya yang emosional ini kembali membuktikan kualitasnya dengan memerankan satu karakter yang memiliki lima identitas berbeda.
Bagi Anda yang mengikuti drama ini, memahami setiap identitas adalah kunci untuk mengikuti alur ceritanya yang rumit. Berikut adalah panduan lengkap mengenai profil karakter dan identitas yang dimainkan oleh Shin Hae-sun.
Shin Hae-sun (sering salah dieja sebagai Shin Hye Sun) adalah aktris kelahiran 1989 yang telah membintangi berbagai drama hits.
Di tahun 2026, ia mencapai puncak kariernya melalui The Art of Sarah, di mana ia dituntut untuk mengubah persona, nada suara, hingga gestur tubuh dalam waktu singkat untuk mendukung lima identitas yang berbeda.
Mok Ga-hui adalah identitas asli sang tokoh utama. Ia adalah wanita yang hidup dalam kemiskinan dan memiliki dendam terhadap sistem sosial. Segala tindakan manipulatif yang ia lakukan berakar dari trauma masa lalu Ga-hui.
Sebelum memasuki dunia elit, ia menyamar sebagai Dua. Dengan penampilan yang lebih berani dan riasan tebal, Dua bertugas mengumpulkan informasi rahasia dari klub-klub eksklusif. Nama ini melambangkan "dualisme" yang mulai ia jalani.
Identitas Kim Eun-jae digunakan untuk menyusup ke dalam keluarga konglomerat. Ia tampil sebagai wanita yang lembut, penurut, dan sangat anggun. Ini adalah identitas yang paling kontras dengan kepribadian aslinya.
Sarah Kim adalah identitas publiknya sebagai pengusaha sukses di bidang gaya hidup mewah. Sebagai Sarah, ia tampil sangat dingin, berwibawa, dan tidak mengenal ampun. Identitas inilah yang menjadi pusat konflik utama dalam drama.
Muncul di bagian akhir cerita, Kim Mi-jeong adalah identitas yang ia siapkan untuk melarikan diri dari segala kekacauan yang ia buat. Mi-jeong digambarkan sebagai wanita biasa yang sangat sederhana dan tidak menarik perhatian.
|Nama Identitas
|Tujuan Utama
|Mok Ga-hui
|Bertahan hidup dan membalas dendam masa lalu.
|Dua
|Mencari informasi dan modal awal.
|Kim Eun-jae
|Mendapatkan perlindungan hukum dan status keluarga.
|Sarah Kim
|Mendominasi pasar bisnis dan opini publik.
|Kim Mi-jeong
|Menghilang dan memulai hidup baru (Freedom).
Transformasi Shin Hae-sun dalam The Art of Sarah bukan hanya soal perubahan kostum, melainkan kedalaman emosi yang ia berikan pada setiap identitas. Hal ini menjadikan drama tersebut sebagai salah satu tontonan wajib di tahun 2026 bagi para pecinta genre thriller dan pengembangan karakter yang kuat. (Z-10)
