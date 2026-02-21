5 Identitas Shin Hae-sun di The Art of Sarah, Mana yang Asli?

5 karakter yang dimainkan Shin Hae-sun di drama The Art of Sarah(Netflix)

NAMA Shin Hae-sun kembali menjadi perbincangan hangat di awal tahun 2026 berkat peran fenomenalnya dalam drama thriller psikologis The Art of Sarah. Aktris yang dikenal lewat kemampuan aktingnya yang emosional ini kembali membuktikan kualitasnya dengan memerankan satu karakter yang memiliki lima identitas berbeda.

Bagi Anda yang mengikuti drama ini, memahami setiap identitas adalah kunci untuk mengikuti alur ceritanya yang rumit. Berikut adalah panduan lengkap mengenai profil karakter dan identitas yang dimainkan oleh Shin Hae-sun.

Shin Hae-sun (sering salah dieja sebagai Shin Hye Sun) adalah aktris kelahiran 1989 yang telah membintangi berbagai drama hits.

Di tahun 2026, ia mencapai puncak kariernya melalui The Art of Sarah, di mana ia dituntut untuk mengubah persona, nada suara, hingga gestur tubuh dalam waktu singkat untuk mendukung lima identitas yang berbeda.

Bedah 5 Identitas di The Art of Sarah

1. Mok Ga-hui: Jati Diri yang Terluka

Mok Ga-hui adalah identitas asli sang tokoh utama. Ia adalah wanita yang hidup dalam kemiskinan dan memiliki dendam terhadap sistem sosial. Segala tindakan manipulatif yang ia lakukan berakar dari trauma masa lalu Ga-hui.

2. Du-a: Sang Informan Dunia Malam

Sebelum memasuki dunia elit, ia menyamar sebagai Dua. Dengan penampilan yang lebih berani dan riasan tebal, Dua bertugas mengumpulkan informasi rahasia dari klub-klub eksklusif. Nama ini melambangkan "dualisme" yang mulai ia jalani.

3. Kim Eun-jae: Sosok Istri Sempurna

Identitas Kim Eun-jae digunakan untuk menyusup ke dalam keluarga konglomerat. Ia tampil sebagai wanita yang lembut, penurut, dan sangat anggun. Ini adalah identitas yang paling kontras dengan kepribadian aslinya.

4. Sarah Kim: Puncak Masker Kebohongan

Sarah Kim adalah identitas publiknya sebagai pengusaha sukses di bidang gaya hidup mewah. Sebagai Sarah, ia tampil sangat dingin, berwibawa, dan tidak mengenal ampun. Identitas inilah yang menjadi pusat konflik utama dalam drama.

5. Kim Mi-jeong: Rencana Pelarian Terakhir

Muncul di bagian akhir cerita, Kim Mi-jeong adalah identitas yang ia siapkan untuk melarikan diri dari segala kekacauan yang ia buat. Mi-jeong digambarkan sebagai wanita biasa yang sangat sederhana dan tidak menarik perhatian.

Transformasi Shin Hae-sun

Mok Ga-hui: Rambut berantakan, tanpa riasan, ekspresi penuh dendam.

Dua: Rambut panjang bergelombang, riasan mata tajam, gaya bicara menggoda.

Kim Eun-jae: Gaya rambut tertata rapi (updo), pakaian pastel, nada bicara lembut.

Sarah Kim: Rambut bob tajam, setelan jas desainer, tatapan mata intimidatif.

Kim Mi-jeong: Menggunakan kacamata, pakaian kasual, perilaku yang sangat tertutup.

Tabel Ringkasan Karakter

Nama Identitas Tujuan Utama Mok Ga-hui Bertahan hidup dan membalas dendam masa lalu. Dua Mencari informasi dan modal awal. Kim Eun-jae Mendapatkan perlindungan hukum dan status keluarga. Sarah Kim Mendominasi pasar bisnis dan opini publik. Kim Mi-jeong Menghilang dan memulai hidup baru (Freedom).

Kesimpulan

Transformasi Shin Hae-sun dalam The Art of Sarah bukan hanya soal perubahan kostum, melainkan kedalaman emosi yang ia berikan pada setiap identitas. Hal ini menjadikan drama tersebut sebagai salah satu tontonan wajib di tahun 2026 bagi para pecinta genre thriller dan pengembangan karakter yang kuat. (Z-10)