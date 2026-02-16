Kpop Demon Hunters Mencapai Tonggak Emas: Film Netflix Terpopuler Sepanjang Masa

Ilustrasi(Dok Netflix)

SETELAH mencetak sejarah sebagai film animasi yang paling banyak ditonton di Netflix, KPop Demon Hunters kembali menambahkan tonggak emas lainnya ke daftar prestasi yang terus bertambah. Film animasi yang turut diproduksi bersama Sony Pictures Animation telah menjadi film Netflix terpopuler sepanjang masa dengan lebih dari 236 juta penayangan hingga saat ini.

Para penggemar dari KPop Demon Hunters sempat berbondong-bondong ke bioskop untuk menyaksikan versi khusus film yang memungkinkan penonton bernyanyi bersama sehingga film tersebut menduduki puncak Box Office akhir perkan di Amerika Utara pada bulan Agustus tahun lalu. Acara teater terbatas dari KPop Demon Hunters Sing-Along juga berhasil habis menjual tiketnya di bioskop seluruh Amerika Serikat, Kanada, Australia, Selandia Baru, serta Inggris.

Film ini juga berhasil memenangkan penghargaan, seperti Best Animated Feature pada Critics Choice Award 2026, Best Motion Picture Animated pada Golden Globe Award. Film ini juga menjadi salah satu film yang memenuhi syarat untuk kategori film animasi terbaik di penghargaan Oscar tahun ini. Pada Academy Awards ke-98 itu, KPop Demon Hunters berhasil masuk dalam nominasi Oscar untuk Best Animated Feature dan Best Original Song melalui lagu Golden.

Baca juga : Sejarah Baru! "Golden" Jadi Lagu K-Pop Pertama yang Menangkan Grammy Awards

Tak hanya itu, soundtrack dari film KPop Demon Hunters terus mendominasi tangga lagu Billboard. Keempat lagu dari film ini secara bersamaan masuk ke dalam Top 10 di Billboard Hot 100 dan telah meraih lebih dari tiga miliar streaming global hingga saat ini. Menambah rentetan penghargaan dari film ini, lagu hits dari KPop Demon Hunters berjudul Golden berhasil memenangkan penghargaan Best Song Written for Visual Media pada Grammy Awards ke-68 setelah sebelumnya juga mendapatkan penghargaan Best Song di Golden Globes dan Critics Choice Awards 2026.

Sinopsis KPop Demon Hunters

Film animasi ini mengisahkan tentang Huntr/x, sebuah grup K-pop perempuan yang juga berperan sebagai penjaga rahasia dunia. Di balik gemerlap panggung, para superstar global ini melindungi penggemar dari ancaman supranatural dan melawan musuh mereka, yaitu Saja Boys. Animasi ini memadukan aksi dengan alur persahabatan, kepercayaan, dan proses mencari jati diri. Dengan visual yang memukau yang dipadukan dengan sentuhan fantasi dan pesan universal tentang penemuan diri, penonton dibuat mudah dalam memahami daya tariknya.

Film KPop Demon Hunters disutradarai oleh Maggie Kang dan Chris Appelhans, dan menampilkan naskah karya Danya Jimenez, Hannah McMechan, Kang, dan Appelhans. Dengan para pengisi suara termasuk Arden Cho, May Hong, Ji-young Yoo, Ahn Hyo-seop, Yunjin Kim, Joel Kim Booster, Liza Koshy, Daniel Dae Kim, Ken Jeong, dan Byung Hun Lee.

Film ini turut menampilkan lagu-lagu orisinal yang dibawakan oleh Ejae, Audrey Nuna, Rei Ami, Andrew Choi, Danny Chung, Kevin Woo, samUIL Lee, Neckwav, dan Lea Salonga. Lagu-lagu tersebut diproduseri oleh TEDDY, 24, IDO, DOMINSUK, Jenna Andrews, Stephen Kirk, Lindgren, serta Ian Eisendrath. (E-4)