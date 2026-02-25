BTS Cetak Sejarah! Gandeng Netflix untuk Konser Live Streaming ARIRANG di Gwanghwamun

BTS Comeback Live: ARIRANG.(Allkpop)

GRUP superstar global BTS bersiap mengguncang dunia dengan agenda comeback mereka. Kali ini, Netflix menjadi mitra utama yang akan menyiarkan secara langsung momen kembalinya RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V, dan Jungkook ke panggung musik dunia.

Netflix secara eksklusif akan menyiarkan 'BTS Comeback Live: ARIRANG' pada 21 Maret 2026 pukul 20.00 KST (18.00 WIB) langsung dari Gwanghwamun Square, Seoul.

Acara ini merayakan perilisan album studio kelima mereka yang bertajuk 'ARIRANG' dan menjadi penampilan perdana ketujuh member secara lengkap membawakan lagu baru mereka.

Terobosan Live Streaming Global Netflix

Konser ini menjadi tonggak sejarah sebagai acara live pertama Netflix yang disiarkan secara global dari Korea Selatan. Tersedia bagi seluruh pelanggan berbayar, siaran langsung ini menandai ekspansi besar platform streaming tersebut ke ranah hiburan musik langsung (live entertainment).

Melalui format ini, ARMY (sebutan fans BTS) di seluruh dunia dapat menyaksikan pertunjukan secara simultan dan berbagi pengalaman emosional yang sama dalam waktu nyata (real-time).

Detail Jadwal BTS ARIRANG 2026:

Rilis Album ARIRANG: 20 Maret 2026

Konser Live Netflix: 21 Maret 2026 (20.00 KST / 18.00 WIB)

Rilis Dokumenter 'The Return': 27 Maret 2026

Sentuhan Sutradara Kelas Dunia

Untuk memastikan pengalaman visual yang imersif, produksi konser ini dipimpin oleh Hamish Hamilton. Ia adalah sosok di balik kemegahan Super Bowl Halftime Show, Upacara Pembukaan Olimpiade London 2012, serta konser-konser ikonik Madonna dan Beyonce.

Produksi ini dirancang bukan sekadar siaran biasa, melainkan sebuah narasi visual yang mengikuti koreografi sekaligus kedalaman emosi para member di atas panggung Gwanghwamun Square yang bersejarah.

Dokumenter Eksklusif 'BTS: The Return'

Setelah euforia konser live, Netflix akan merilis dokumenter 'BTS: The Return' pada 27 Maret 2026. Film ini disutradarai oleh Bao Nguyen (sutradara 'The Greatest Night in Pop') dan diproduksi oleh This Machine.

Dokumenter ini akan merangkum perjalanan panjang BTS selama 3 tahun 9 bulan terakhir, mulai dari masa wajib militer hingga proses kreatif di balik pembuatan 14 lagu dalam album ARIRANG.

Perwakilan Netflix menyatakan, "BTS Comeback Live: ARIRANG akan melampaui sekadar menonton konser. Ini adalah momen global di mana penonton di seluruh dunia berbagi pengalaman yang sama, menembus batas bahasa dan budaya." (Allkpop/Z-10)